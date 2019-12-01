Кременчуком їздив п'яний мопедист без водійського посвідчення

Сегодня, 11:25 Просмотров: 454

На наїзника мопеду склали адмінматеріали, тепер на нього чекає суд

Кременчуцькі патрульні затримали 50-річного п'яного мопедиста без водійського посвідчення, який роз'їжджав містом.





За інформацією патрульної поліції Кременчука, 20 грудня близько 18.00 на проспекті Лесі Українки увагу екіпажу копів привернув водій мопеду «DELTA», який рухався з порушеннями правил дорожнього руху.





Коли охоронці порядку зупинили цей транспортний засіб та почали спілкуватися з порушником, то помітили у нього характерні ознаки алкогольного сп'яніння й запропонували йому пройти огляд у встановленому законом порядку.





Результат освідування склав 0,67 проміле, а це в 3 рази перевищує допустиму норму. Крім того, наїзник мопеду експлуатував «залізного коня» без посвідчення водія.





Відносно порушника патрульні склали ряд адміністративних матеріалів, зокрема:

за ст. 126 ч. 2 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП;

за ст. 130 ч. 1 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.





Наразі на чоловіка чекає суд.