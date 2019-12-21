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Кременчужани діляться відео старого мосту у Кременчуці, якому понад 90 років

Вчера, 11:59 Просмотров: 2 760

 

Від мосту до сьогоднішнього дня дожили лише дореволюційні бики

У соцмережі Фейсбук кременчужани діляться відео 1925 року, на якому видно міст через Дніпро у Кременчуці. Фільм «Єврейське щастя» режисера Олексія Грановського знятий за мотивами повісті Шолом-Алейхема «Менахем Мендл». Зйомки фільму проходили в Україні: Кременчуці, Дніпрі, Харкові, Бердичеві, Одесі та Вінниці. Крім артистів ГОСЕТа участь у зйомках взяли кілька тисяч місцевих мешканців цих міст. 


В кінці картини, у кадрах, можна побачити старий Крюківський міст через Дніпро. До речі, в Кременчуці була знята значна частина сцен. 



7 квітня 1872 року у Кременчуці побудували перший міст. У роки Другої світової війни міст було зруйновано. За новим проєктом міст відновлювався на дореволюційних биках, але ставав двоярусним. У порівнянні зі старим мостом збільшувалася його довжина за рахунок збільшення спусків. 21 грудня 1949 року введено в експлуатацію відновлений залізнично-автомобільний міст через Дніпро, який з'єднав центральну та правобережну частину міста Кременчук.


70 років між двома берегами: сьогодні у Крюківського мосту ювілей

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Автор: Альона Душенко
Теги: Крюківський міст Крюковский мост історія История Кременчуга
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