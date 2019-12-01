Зірка українського тенісу Катерина Бондаренко допомогла у підготовці тенісисту з Кременчука

Вчера, 08:15 Просмотров: 904

З 9 грудня до 15 грудня у Горішніх Плавнях відбувся тенісний турнір першої категорії FERREXPO 12 для юніорів віком 16-17 років. Змагання тривали на нових кортах з хардовим покриттям під егідою Тенісної Федерації України. Про це повідомляє пресслужба тенісного клубу "Прем'єр".





Участь у змаганнях взяв 15-річний кременчужанин Павло Резоглазов, учень 9-класу 24 школи. За останній рік у Павла змінилося кілька тренерів; тренерська чехарда закінчилася тим, що Павла знову тренує майстер спорту Олександр Мантров.









До того ж Павлу пощастило - на кортах кременчуцького тенісного клубу «Прем'єр» другий місяць готуватися до турніру Великого Шлему в Австралії гордість українського тенісу Катерина Бондаренко, з якою він тренується разом по 4-6 годин на тиждень. Чемпіонка Australian Open-2008 за цей порівняно невеликий термін привчила його до швидкого активного тенісу, що допомогло йому успішно зіграти на турнірі.





У турнірі взяли участь 32 юніори з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Кривого Рогу, Полтави та Мелітополя.



На шляху до фіналу Павло обіграв Олександра Петроченка з Дніпра, Антона Марченка з Броварів, Ігоря Авдєєва з Києва, але у вирішальній фінальній грі Павло у впертій боротьбі програв 16-річному Богдану Левчуку з Дніпра.



За друге місце Павло нагороджений кубком та грошовим призом у розмірі 1000 гривень.



Вітаємо нашого земляка з другим місцем в престижному турнірі.