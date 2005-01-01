На Полтавщині винесли вирок чоловіку, який вирішив без дозволу покататися на чужому мопеді

Вчера, 08:46 Просмотров: 966 Комментариев: 1

На початку грудня Лубенський міськрайонний суд виніс чоловіку, який викрав чужий мопед. Зазначимо, що обвинувачений мав проблеми із законом - відбував покарання за розбій.





У Єдиному державному реєстрі судових рішень йдеться, що злочин стався 2 вересня цього року. О 23.30 обвинувачений зайшов до під'їзду будинку, де орендує квартиру. У під'їзді чоловік побачив мопед марки Honda Dio фіолетового кольору вартістю майже 4 тисячі гривень, вивів його на вулицю та поїхав.





Сам обвинувачений зазначив, що викрав мопед і вирішив покататися на ньому.





Власник викраденого мопеда розповів, що близько 12 години ночі приїхав разом із своєю дівчиною до неї в гості, при цьому мопед він залишив в під'їзді. Приблизно через 15 хвилин прийшла тітка його дівчини і сказала, що мопеда в під'їзді немає. Зауважив, що має матеріальні претензії до обвинуваченого, оскільки мопед має пошкодження.





Чоловіка визнали винним у порушенні ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та призначили покарання у виді позбавлення волі на п'ять років без конфіскації майна. Тюремний термін замінили іспитовим строком на 3 роки.





Також обвинувачений має заплатити 628 гривень процесуальних витрат за проведення судової автотоварознавчої експертизи. Мопед мають повернути потерпілому.