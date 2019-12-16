Мэр подтвердил, что в Приднепровском парке строители повредили 20 деревьев

Вчера, 07:45 Просмотров: 6 187 Комментариев: 2

Он пообещал, что взамен вредители посадят две сосны

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий подтвердил, что подрядная организация при рытье траншеи в Приднепровском парке повредила корни 20 деревьев. Он пообещал, что строители высадят две новые сосны взамен поврежденных, и возобновят посадки перекопанного ими можжевельника.



28 ноября «ТелеграфЪ» опубликовал материал о том, что в Приднепровском парке строители при рытье траншеи массово подрубили корни крупномерных лип и сосен, растущих в первой линии вдоль набережной. Мы предоставили фотографии повреждений.





Директор Приднепровского парка Александр Мирошниченко сообщил «Телеграфу», что работы выполняла фирма «Олевия» – она устанавливает новую линию внешнего освещения в парке.



ООО «Олевия» в октябре текущего года заключила договор с Кременчугским городским управлением капитального строительства на реконструкцию сетей внешнего освещения набережной (от центральной аллеи до улицы Троицкой). Цена работ – 1 млн. 486 тыс. 873 грн.



На декабрьской сессии горсовета депутат Оксана Пиддубная задала мэру Кременчуга вопрос, что будет с изувеченными деревьями? И кто ответит за повреждение парковых насаждений?





Она сказала:

– Віталію Олексійовичу, у мене питання щодо публікації про те, що липам та соснам у Придніпровському парку порубали коріння. Фото там вражаючі. Що з тими деревами? Скільки з них знищено? Хто за це відповідатиме?

Малецкий ответил:









– Оксана Миколаївна, там проводять роботи з встановлення зовнішнього освітлення. Підрядник двум деревам наніс деяку шкоду, він оплатив послуги “Благоустрою Кременчука”, вони фунгіцидом – це така речовина, як антисептик – і фарбою обробили коріння. В разі, якщо з цими деревами щось трапиться, він за власний кошт їх висадить. Крім того він пообіцяв нам дві сосни нові посадити в тому місці, де ми вважаємо, що він порушив благоустрій. І крім того він відновить всі ялівці, які він під час робіт перекопав. Усе зафіксовано на фото, у нас є протокол взаємних домовленостей що все це буде зроблено.





Піддубна запитала, що буде з деревами, чиї корені порубали, риючи траншеї? Мер відповів:





– У траншеях пошкоджено близько 20 дерев, було здійснено обстеження. Є Світлана Іванівна – найкращий фахівець в галузі озеленення у Кременчуці. Ми з нею, з підрядником, з працівниками “Благоустрою Кременчука” пройшли всю траншею до вулиці Троїцької, все зафіксували. У нас під сумнівом два дерева, вони можуть не вижити. Підрядник розуміє, що вони могли зробити якось інакше роботу, хоча важко працювати по зеленій зоні, де 30 сантиметрів грунт, а далі пісок, який обвалюється в траншею. Довелося брати ширший ковш і ним копати, через це були пошкоджені корені дерев. Тепер Москалик контролює, я контролюю, все буде добре.





Таким образом, мэр Кременчуга подтвердил, что “Олевия” при выполнении работ повредила корни деревьев, а могла бы этого избежать. Чиновник заверил, что подрядная организация компенсирует все повреждения.



В настоящее время (по состоянию на 16.12.2019) траншея зарыта.





Так выглядят клумбы, где тоже порылась «Олевия».





Здесь теперь нет не только части можжевельника, о котором упоминал мэр, но и декоративно-лиственных кустарников. За месяц до начала работ «Олевией», здесь работники «Благоустройства Кременчуга» высадили вдоль прохода плотную линию кустарников. Они частично видны на фото перед можжевельником.





Сейчас от этих кустарников не осталось следа.



Немного об «Олевии»

ООО «Олевия» – не случайный подрядчик, нашкодивший в парке. Городские власти плотно сотрудничают с этой молодой (зарегистрирована в 2017-м) фирмой.









За 2018-2019 гг. департамент УЖКХ заключил с «Олевией» договоры (6) на общую сумму 5 млн. 499 тыс. 268,80 грн. Наиболее крупные: в 2019-м – договоры на реконструкцию электросетей внешнего освещения по ул. Героев Украины и капремонт электросетей внешнего освещения по Соборной. В 2018-м – договоры по электросетям внешнего освещения на Свиштовской и на Автокразовском бульваре.



Городское управление капитального строительства также имеет с «Олевией» договоры на сумму 3 млн. 961 тыс. 539,40грн.



И КП «Благоустройство Кременчуга», оценивавшее повреждения, нанесенные «Олевией» деревьям в Приднепровском парке, тоже имеет договоры с ней на сумму 284 944,00 грн. «Олевия» для них проводила работы с электросетями внешнего освещения в зеленых зонах в районе речного вокзала и ул. Первомайской.



Кстати, по данным Единого госреестра юрлиц, у «Олевии» очень широкий спектр выполняемых работ – от электромонтажных работ до оптовой торговли кофе, шоколадом, чаем, пряностями, сахаром, кондитерскими изделиями, а также коврами и какао. Наверное, для лип было бы лучше, если бы фирма и дальше торговала кофе и какао с чаем.