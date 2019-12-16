На вулиці Насосній кременчуцькі поліцейські зловили 24-річного водія під наркотиками

16.12.2019, 17:05 Просмотров: 2 296 Комментариев: 2

Хлопець відмовився пройти огляд, але на нього все одно склали адміністративний протокол

16 грудня у Кременчуці патрульні поліцейські зловили 24-річного молодика, який сів за кермо у стані наркотичного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.





Сьогодні близько 12.00 на вулиці Насосній інспектори помітили ВАЗ 21013, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.





Під час спілкування з 24-річним водієм патрульні помітити у нього ознаки наркотичного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд хлопець у присутності двох свідків відмовився.





Та все ж на керманича склали відповідний адмінматеріал за керування у стані сп'яніння – протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.