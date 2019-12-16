Происшествия

На вулиці Насосній кременчуцькі поліцейські зловили 24-річного водія під наркотиками

16.12.2019, 17:05 Просмотров: 2 296 Комментариев: 2

 

Хлопець відмовився пройти огляд, але на нього все одно склали адміністративний протокол

16 грудня у Кременчуці патрульні поліцейські зловили 24-річного молодика, який сів за кермо у стані наркотичного сп’яніння. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції міста.


Сьогодні близько 12.00 на вулиці Насосній інспектори помітили ВАЗ 21013, який рухався з порушенням правил дорожнього руху.


 

Під час спілкування з 24-річним водієм патрульні помітити у нього ознаки наркотичного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд хлопець у присутності двох свідків відмовився.


Та все ж на керманича склали відповідний адмінматеріал за керування у стані сп'яніння – протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: водитель наркотики ВАЗ полиция

Комментарии: 2

650
Angel737:
16 декабря 2019 18:04

Респект Копам!


+7
783
hunter:
16 декабря 2019 19:41

smile  Опять тазик совдеповский.


+1
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