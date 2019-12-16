Кременчуцькі «слони» двічі вдома поступилися сумчанам

Цими вихідними баскетболісти «Кременя» вдома прийняли сумчан. Кременчуцькі «слони» в рамках 6 туру Вищої ліги зіграли з СумДУ. На жаль, підопічні Євгена Федорова двічі поступилися супернику. Ці ігри стали заключними матчами кременчужан у цьому році.
«Кремінь»: Михайленко, Клопота, Хаблаков, Постіл, Станішевський - Луценко, Онокій, Поплавський, Мельничук, Рогозний. Головний тренер: Євген Федоров
«СумДУ»: Алтухов, Стародуб, Решетило, Юркевічус, Прокопенко - Юхта, Торба, Сограт, Белла, Мизь, Чесак. Головний тренер: Ярослав Ковальов
«Кремінь»: Поплавський, Михайленко, Клопота, Постіл, Станішевський - Онокій, Мельничук, Сапсай. Головний тренер: Євген Федоров
«СумДУ»: Алтухов, Стародуб, Решетило, Прокопенко, Мизь - Юхта, Торба, Сограт, Юркевічус, Чесак. Головний тренер: Ярослав Ковальов
|№
|Клуб
|І
|В
|П
|О
|1.
|КРИВИЙ РІГ-ПРОМЕТЕЙ-2
|12
|11
|1
|23
|2.
|ПОЛІТЕХНІК (Харків)
|12
|9
|3
|21
|3.
|МАРІУПОЛЬ (Маріуполь)
|14
|7
|7
|21
|4.
|СумДУ (Суми)
|12
|8
|4
|20
|5.
|НІКО-БАСКЕТ
|12
|8
|4
|20
|6.
|ДНІПРО-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5
|10
|5
|5
|15
|7.
|НОВОМОСКОВСЬК
|12
|3
|9
|15
|8.
|ІНВАСПОРТ-ДОС ДЮСШ
|12
|2
|10
|14
|9.
|КРЕМІНЬ
|12
|1
|11
|13
11 та 12 січня вдома кременчужани приймуть «Кривий Ріг».