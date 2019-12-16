Кременчуцькі «слони» двічі вдома поступилися сумчанам

16.12.2019, 16:35 Просмотров: 842

Цими вихідними баскетболісти «Кременя» вдома прийняли сумчан. Кременчуцькі «слони» в рамках 6 туру Вищої ліги зіграли з СумДУ. На жаль, підопічні Євгена Федорова двічі поступилися супернику. Ці ігри стали заключними матчами кременчужан у цьому році.





«Кремінь» -«СумДУ» 64:118 (20:29, 15:35, 16:25, 13:19)

«Кремінь»: Михайленко, Клопота, Хаблаков, Постіл, Станішевський - Луценко, Онокій, Поплавський, Мельничук, Рогозний. Головний тренер: Євген Федоров

«СумДУ»: Алтухов, Стародуб, Решетило, Юркевічус, Прокопенко - Юхта, Торба, Сограт, Белла, Мизь, Чесак. Головний тренер: Ярослав Ковальов





«Кремінь» - «СумДУ» 81:94 (15:32, 24:23, 20:12, 22:27)

«Кремінь»: Поплавський, Михайленко, Клопота, Постіл, Станішевський - Онокій, Мельничук, Сапсай. Головний тренер: Євген Федоров

«СумДУ»: Алтухов, Стародуб, Решетило, Прокопенко, Мизь - Юхта, Торба, Сограт, Юркевічус, Чесак. Головний тренер: Ярослав Ковальов





Турнірна таблиця

№ Клуб І В П О 1. КРИВИЙ РІГ-ПРОМЕТЕЙ-2 12 11 1 23 2. ПОЛІТЕХНІК (Харків) 12 9 3 21 3. МАРІУПОЛЬ (Маріуполь) 14 7 7 21 4. СумДУ (Суми) 12 8 4 20 5. НІКО-БАСКЕТ 12 8 4 20 6. ДНІПРО-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5 10 5 5 15 7. НОВОМОСКОВСЬК 12 3 9 15 8. ІНВАСПОРТ-ДОС ДЮСШ 12 2 10 14 9. КРЕМІНЬ 12 1 11 13

11 та 12 січня вдома кременчужани приймуть «Кривий Ріг».