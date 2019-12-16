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Кременчуцькі «слони» двічі вдома поступилися сумчанам

16.12.2019, 16:35 Просмотров: 842

 

«Кремінь» не зміг вдома здобути очок

Цими вихідними баскетболісти «Кременя» вдома прийняли сумчан. Кременчуцькі «слони» в рамках 6 туру Вищої ліги зіграли з СумДУ. На жаль, підопічні Євгена Федорова двічі поступилися супернику.  Ці ігри стали заключними матчами кременчужан у цьому році.


«Кремінь» -«СумДУ» 64:118 (20:29, 15:35, 16:25, 13:19)

«Кремінь»: Михайленко, Клопота, Хаблаков, Постіл, Станішевський - Луценко, Онокій, Поплавський, Мельничук, Рогозний. Головний тренер: Євген Федоров

«СумДУ»: Алтухов, Стародуб, Решетило, Юркевічус, Прокопенко - Юхта, Торба, Сограт, Белла, Мизь, Чесак. Головний тренер: Ярослав Ковальов


«Кремінь» - «СумДУ» 81:94 (15:32, 24:23, 20:12, 22:27)

«Кремінь»: Поплавський, Михайленко, Клопота, Постіл, Станішевський - Онокій, Мельничук, Сапсай. Головний тренер: Євген Федоров

«СумДУ»: Алтухов, Стародуб, Решетило, Прокопенко, Мизь - Юхта, Торба, Сограт, Юркевічус, Чесак. Головний тренер: Ярослав Ковальов


Турнірна таблиця

Клуб І В П О
1. КРИВИЙ РІГ-ПРОМЕТЕЙ-2 12 11 1 23
2. ПОЛІТЕХНІК (Харків) 12 9 3 21
3. МАРІУПОЛЬ (Маріуполь) 14 7 7 21
4. СумДУ (Суми) 12 8 4 20
5. НІКО-БАСКЕТ 12 8 4 20
6. ДНІПРО-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5 10 5 5 15
7. НОВОМОСКОВСЬК 12 3 9 15
8. ІНВАСПОРТ-ДОС ДЮСШ 12 2 10 14
9. КРЕМІНЬ 12 1 11 13

 

 11 та 12 січня вдома кременчужани приймуть «Кривий Ріг».

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Автор: Альона Душенко
Теги: баскетбол Кремінь СумДУ
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