Кременчуг, Культура, Кременчуг

До Нового року готові: як виглядають міські ялинки Кременчука

Сегодня, 08:34 Просмотров: 4 411 Комментариев: 2

 

Новорічні ялиноньки у всій красі

Ялинок у Кременчуці багато, але основних чотири:


Центральна ялинка Кременчука на площі Перемоги


 


Новорічна красуня перед Палацом культури «Нафтохімік»


 


Головна ялинка Правобережної частини Кременчука біля прохідної КВСЗ


 


Зелена красуня напроти ПАТ «Кредмаш»

 

7
Автор: Руслана Горгола
Теги: елка Новый год опрос ялинка Новий рік

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Комментарии: 2

2 026
evil:
Сегодня, 09:31

Я бы проголосовал что самая красивая елка на площади Победы. Но блин...там же рядом, в 50-ти метрах под горисполкомом жмуры закопаны. Ощущение, словно пытаешься радоваться в Некрополе...Для меня так: если на площади захоронения, то это уже практически кладбище...Пока кто-то не перезахоронит своих "понаехавших петроградских дедов, "боровшихся" за раду рад" толку не будет...


-5
75
southward:
Сегодня, 10:32

Цитата: evil

Я бы проголосовал что самая красивая елка на площади Победы. Но блин...там же рядом, в 50-ти метрах под горисполкомом жмуры закопаны. Ощущение, словно пытаешься радоваться в Некрополе...Для меня так: если на площади захоронения, то это уже практически кладбище...Пока кто-то не перезахоронит своих "понаехавших петроградских дедов, "боровшихся" за раду рад" толку не будет...

Вже про ту наволоч добра частина кременчужан й не знає. Навіть і пам'ятника не знайде. Їхнє щастя, що під деком. не потрапили. Всеодно варто перепоховати всю ту жменю десь на полі поза містом. Були б вдячні і містяни і аграрії.


-4
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