До Нового року готові: як виглядають міські ялинки Кременчука

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Новорічні ялиноньки у всій красі
Ялинок у Кременчуці багато, але основних чотири:
Я бы проголосовал что самая красивая елка на площади Победы. Но блин...там же рядом, в 50-ти метрах под горисполкомом жмуры закопаны. Ощущение, словно пытаешься радоваться в Некрополе...Для меня так: если на площади захоронения, то это уже практически кладбище...Пока кто-то не перезахоронит своих "понаехавших петроградских дедов, "боровшихся" за раду рад" толку не будет...