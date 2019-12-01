Водія, який на смерть збив поліцейську на Полтавщині, судитимуть

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Прокуратура Полтавської області направила до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного водія, який на смерть збив поліцейську на Полтавщині. Як повідомляє пресслужба прокуратури, чоловіка звинувачують за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого».



За версією слідства, 2 жовтня 2019 року 34-річний житель Дніпра, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, на автодорозі Київ-Харків-Довжанський виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з двома іншими автомобілями та наїхав на поліцейську Марину Фетч, яка виконувала свої службові обов’язки. Поліцейська отримала травми несумісні із життям.



Справу розглядатиме Лубенський міськрайонний суд. Обвинувачуваному загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.