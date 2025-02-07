Якщо на фронті медиків не вистачатиме, із цивільних лікарів можуть знімати бронювання

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 108

Проте у такому випадку із медиками укладатимуть контракти терміном на 1 рік

У разі необхідності із медиків закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності можуть знімати бронювання. Про це інформують у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Головний лікар України Віктор Ляшко зазначає: у Збройних силах не зникає потреба у медиках, тож у разі необхідності із цивільних лікарів можуть знімати бронювання.

— На сьогодні понад 75% поранених військовослужбовців проходять лікування в цивільних медичних закладах. Для того, аби покрити потреби фронту, координуємося з Міноборони та Командуванням Медичних сил. Рішення про розбронювання медиків мають ухвалюватися з урахуванням реальних потреб у фахівцях того чи іншого профілю. Важливо зберігати баланс, щоб медична система працювала ефективно і для фронту, і для тилу, — зазначив Ляшко.

Знімати бронювання з лікарів будуть лише на запит Міноборони та Командування медичних сил, і стосуватиметься це лише потреби в окремих фахівцях. Далі МОЗ проводитиме відповідні консультації та формуватиме списки необхідних медпрацівників.

При цьому в Міністерстві зазначають: при призначенні медиків на військові посади з ними планують укладати контракти терміном на 1 рік.

Нагадаємо, у січні Уряд дозволив бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних медзакладів.

Також президент збільшив до 75% кількість заброньованих працівників на підприємствах теплокомпаній, водоканалів та управлінь побутовими відходами.