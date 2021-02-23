В Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 956 Коментарів: 9

Це пів мільйона доз Oxford/AstraZeneca (Covishield), які розподілять між регіонами згідно плану МОЗ

Сьогодні, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) у 500 тисяч доз. Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Тепер вакцину розподілять між регіонами згідно плану МОЗ.





5 лютого Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та Novavax (США), які виготовляються за ліцензійними угодами на потужностях найбільшого виробника вакцин у світі Serum Institute India (Інститут сироватки крові в Індії).





21 лютого Максим Степанов повідомив, що особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. Вакцина спочатку транспортувалася до Мумбаї, далі – вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже потім – до України.









Заступник керівника офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що наразі розробляється варіант прискорення доставки, і наступні партії препарату AstraZeneca будуть поставлятися кожні 10 днів.





22 лютого Степанов проінформував, що успішно завершилися переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax*. До України поставлять додатково 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Домовленість затвердять підписанням договору.



Загальний обсяг вакцин NovaVax, який очікують в Україні, на сьогодні складає 15 млн. Постачання вакцини NovaVax заплановано, починаючи з липня 2021.





*Вакцина NovaVax, яку розробив американський фармацевтичний концерн Novavax, створена на основі інактивованого коронавірусу. В її основі - S-білок патогена SARS-CoV-2, представлений у вигляді рекомбінантних наночастинок. Вакцину можна зберігати при температурі +2-8°С. Її ефективність становить 89,3%. Вакцинація NovaVax проходить в два етапи.





