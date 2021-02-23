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Здоров'я, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

В Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 956 Коментарів: 9

 

Це пів мільйона доз Oxford/AstraZeneca (Covishield), які розподілять між регіонами згідно плану МОЗ

Сьогодні, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield) у 500 тисяч доз. Про це написав на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Тепер вакцину розподілять між регіонами згідно плану МОЗ.


 

5 лютого Україна отримала підтвердження на постачання 12 млн доз вакцин виробництва компанії AstraZeneca (Велика Британія та Оксфордський університет) та Novavax (США), які виготовляються за ліцензійними угодами на потужностях найбільшого виробника вакцин у світі Serum Institute India (Інститут сироватки крові в Індії).


21 лютого Максим Степанов повідомив, що особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. Вакцина спочатку транспортувалася до Мумбаї, далі – вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже потім – до України.



Заступник керівника офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що наразі розробляється варіант прискорення доставки, і наступні партії препарату AstraZeneca будуть поставлятися кожні 10 днів.


22 лютого Степанов проінформував, що успішно завершилися переговори про збільшення постачання в Україну американської вакцини NovaVax*. До України поставлять додатково 5 мільйонів доз вакцин від цього виробника. Домовленість затвердять підписанням договору.


Загальний обсяг вакцин NovaVax, який очікують в Україні, на сьогодні складає 15 млн. Постачання вакцини NovaVax заплановано, починаючи з липня 2021.


*Вакцина NovaVax, яку розробив американський фармацевтичний концерн Novavax, створена на основі інактивованого коронавірусу. В її основі - S-білок патогена SARS-CoV-2, представлений у вигляді рекомбінантних наночастинок. Вакцину можна зберігати при температурі +2-8°С. Її ефективність становить 89,3%. Вакцинація NovaVax проходить в два етапи.
 


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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус вакцинация вакцина
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Коментарі: 9

438
Nik:
Сьогодні, 15:37

Какяя такая АстраЗенека? Испытывать дженерик этой самой Зенеки под  названием КовиШилд на аборигенах будут!  А где ж СиноВак за который деньги в Китай перечислили? И почему не Пфайзер, или хотя бы Модерна, как в Европе? Украина - это Европа!


17 7
289
1
vetalman:
Сьогодні, 15:40

в Новые Санжары её надо завезти впервую очередь


9 3
210
1
romix:
Сьогодні, 15:52

О! Оперативность


1 1
472
Кавоман:
Сьогодні, 16:05

Ви там вже визначиться: AstraZeneca чи Covishield? Бо це різні речі.


3 1
148
lag8600:
Сьогодні, 16:12

Цитата: Кавоман

Ви там вже визначиться: AstraZeneca чи Covishield? Бо це різні речі.

Вакцину за ліцензією AstraZeneca виготовляють на індійському заводі під назвою CoviShield.

 


3 1
465
shtai:
Сьогодні, 16:14

Цитата: Nik

И почему не Пфайзер, или хотя бы Модерна, как в Европе? Украина - это Европа!

Эти вакцины выкуплены в миллионных количествах десятком государств еще до их производства. Так вариантов не много:

1) ждать в очереди (судя по спросу год или два);

2) купить аналог;

3) ничего не делать;

4) создавать свою вакцину (я не шучу, так как Украина одна из главных экспортеров гематогенов, но эти "твари" об этом молчат).

Какой вариант предпочтете Вы?



Цитата: Кавоман

Ви там вже визначиться: AstraZeneca чи Covishield? Бо це різні речі.

Ви читати не вмієте? Вакцина в Україні - одже вже визначилися.


2 2
38
Gav-gav:
Сьогодні, 16:22

Кто там ждал "целебную" вакцину, в очередь принять ее "в порядке клинических испытаний", как выразился главный санитар, скоро будут "могильные бригады", как выразился Степанов.


4 3
472
Кавоман:
Сьогодні, 16:28

Для обдарованих:

"Голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко звинуватив міністра охорони здоров'я Степанова у брехні щодо закупівлі вакцини CoviShield, виробленої в Індії за ліцензією AstraZeneca. Він звернув увагу, що в Україну їде всього дві палети від 41 200 флаконами цього препарату, а термін їх придатності закінчується вже через кілька місяців - 23 червня. Також Кравченко торкнувся питання вартості цієї вакцини для України.  
За його даними, для уряду Індії вакцина коштує менше $ 3. У той же час, ціна для нашої країни обійшлася в $ 17. Також проблема з CoviShield полягає в тому, що підприємство, на потужностях якого виробляється вакцина, знаходиться за межами ЄС, і з цієї причини у Індійського інституту сироваток відсутні GMP-сертифікат PICs. При цьому у інституту ще близько 1,5 років тому закінчився термін національного українського GMP-сертифікату. Іншими словами, індійську вакцину, яку Степанов везе в Україну - навіть винісши за дужки питання її медичної придатності і завищеною вартістю (відкати?) - застосовувати в нашій країні на сьогоднішній день не можна."

 

Ніколи такого не було, і от знову...
 
 


7 0
252
enic:
Сьогодні, 17:30

Вартість індійської вакцини від коронавірусу не розголошуватимуть
16:46, 23.02.21
 
Відомо тільки, що вартість відповідатиме задекларованій розробником ціні.

Ахаха! АХАХАХА! Мвахаха! joy

Називається: "не заважайте нам красти гроші, зрадофіли кляті". Епоха прозорості, епоха відкритості, епоха правди.

Що ж, зробили себе разом. Їж-те.


1 0

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