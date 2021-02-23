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У Кременчуці біля «Дніпровських Зорь» зіштовхнулися BMW та Skoda

Сьогодні, 14:25 Переглядів: 1 160

 

У ДТП ніхто не постраждав

У Кременчуці біля «Дніпровських Зорь» зіштовхнулися BMW та Skoda. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, водій Skoda не надав перевагу в русі BMW.


 


У ДТП ніхто не постраждав. Автівки отримали механічні пошкодження. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: h.kremenchug, Патрульна поліція Кременчука
Теги: дтп аварія
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