Полтавщина – одна з перших областей, яка отримає вакцину, – Ляшко

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Разом з нами у числі перших ще 6 областей

Полтавщина – одна з перших областей, яка отримає вакцину від COVID-19. Про це повідомив Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook. Разом з нами у числі перших ще 6 областей: Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська Вінницька та Київ.





– Маємо чіткий план, який дозволяє одразу після прибуття вакцини розвозити її до обласних складів 11 машинами одночасно: 7 областей отримають вакцину в день розвезення, інші – наступного дня, – написав Ляшко.





Ляшко спільно з регіональними координаторами провів нараду щодо узгодження останніх штрихів внутрішньообласної логістики, а також окремий селектор з обласними складами щодо особливостей обліку та відпуску імунобіологічних препаратів.



