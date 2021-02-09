Полтавщина – одна з перших областей, яка отримає вакцину, – Ляшко

Полтавщина – одна з перших областей, яка отримає вакцину від COVID-19. Про це повідомив Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook. Разом з нами у числі перших ще 6 областей: Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська Вінницька та Київ.
Ляшко спільно з регіональними координаторами провів нараду щодо узгодження останніх штрихів внутрішньообласної логістики, а також окремий селектор з обласними складами щодо особливостей обліку та відпуску імунобіологічних препаратів.