Керівник облздраву Полтавської ОДА пояснив, чому первинна статистика смертності від COVID-19 неточна

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 377 Коментарів: 2

У щоденні зведення потрапляють усі пацієнти, в яких виявлено COVID-19, але згодом діагноз пацієнта, від якого саме він помер, уточнюється - і причиною смерті може бути не ковід

Керівник департаменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Віктор Лисак пояснив, чому первинна статистика смертності від COVID-19 (тобто щоденні зведення) неточна. І чому не варто говорити про високу смертність від ковід, орієнтуючись на ці дані. Про це пан Лисак заявив 14 грудня, під час апаратної наради в Полтавській ОДА.





За його словами, летальні випадки подаються по всіх людях, в яких виявлено ковід. Але далі встановлюється остаточна причина смерті – і вона вказується в довідці про смерть (тобто це може причиною смерті може бути не коронавірус).





- У довідці про смерть вказується причина, коли вже встановлений остаточний діагноз, - пояснив Віктор Лисак. – Якщо брати та аналізувати кожного пацієнта (а ми це робимо), то ми побачимо, що це може бути смерть від травми чи від чогось іншого.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України (станом на ранок 14 грудня), від початку карантину на Полтавщині діагностували 29 450 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 19 034 (+23) жителі області, продовжують лікування 9 810 людей, зокрема 197 дітей.





Всього зареєстровано 606 летальних випадків.