Біланівський ГЗК передав засоби індивідуального захисту двом лікареням - Кременчуцькій та Козельщинській ЦРЛ

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 258

Минулої п’ятниці Біланівський ГЗК, що входить у групу Ferrexpo, надано благодійну допомогу у вигляді засобів індивідуального захисту Кременчуцькій центральній районній лікарні та Козельщинській центральній районній лікарні, а саме: медичні комбінезони, халати ізоляційні водостійкі, рукавички нітрилові, медичні маски, одноразові бахіли і шапочки, дезинфікуючі засоби.

- Ми дуже раді знову зустрічати компанію Ferrexpo. На сьогоднішній день, коли фінансування з боку держави не вистачає, ми можемо розраховувати лише на соціально відповідальні підприємства, тому хотілося б в черговий раз подякувати за допомогу, - говорить заступник головного лікаря Козельщинської ЦРЛ з економічних питань Неджеря Тетяна.

- Ми вже не вперше отримуємо допомогу від Біланівського ГЗК і, хотілося б наголосити, що ініціатива йшла саме з боку підприємства. Тому дякую від імені лікарні Біланівському ГЗК та Юрію Віталійовичу особисто за небайдужість та допомогу, - говорить виконуюча обов’язки директора Кременчуцької Центральної районної лікарні Ігнатчук Марія.

Допомога для боротьби з COVID-19 та підтримка лікарень для Біланівського ГЗК стала пріоритетною в цьому році. Крім вищезазначених лікарень підприємство активно співпрацює і з іншими лікарнями міста Кременчука та Кременчуцького району.





До цього було направлено допомогу у вигляді грошових коштів; підтримка лікарень в програмах, яких вони беруть участь; засоби індивідуального захисту: півмаски фільтрувальні, протиепідемічні костюми, рукавички нітрилові та дезінфікуючі засоби; необхідний для роботи інвентар: шприци, голки, пристрої для вливання інфузійних розчинів, одноразові медичні ємності і пробірки; ІФА-тести та реагенти до них.

Крім цього було придбане таке обладнання: кисневий концентратор для Козельщинської центральної районної лікарні, мобільний рентген апарат для Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» та мамограф для Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру.