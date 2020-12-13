Біланівський ГЗК передав засоби індивідуального захисту двом лікареням - Кременчуцькій та Козельщинській ЦРЛ

Минулої п’ятниці Біланівський ГЗК, що входить у групу Ferrexpo, надано благодійну допомогу у вигляді засобів індивідуального захисту Кременчуцькій центральній районній лікарні та Козельщинській центральній районній лікарні, а саме: медичні комбінезони, халати ізоляційні водостійкі, рукавички нітрилові, медичні маски, одноразові бахіли і шапочки, дезинфікуючі засоби.
Допомога для боротьби з COVID-19 та підтримка лікарень для Біланівського ГЗК стала пріоритетною в цьому році. Крім вищезазначених лікарень підприємство активно співпрацює і з іншими лікарнями міста Кременчука та Кременчуцького району.
До цього було направлено допомогу у вигляді грошових коштів; підтримка лікарень в програмах, яких вони беруть участь; засоби індивідуального захисту: півмаски фільтрувальні, протиепідемічні костюми, рукавички нітрилові та дезінфікуючі засоби; необхідний для роботи інвентар: шприци, голки, пристрої для вливання інфузійних розчинів, одноразові медичні ємності і пробірки; ІФА-тести та реагенти до них.
Крім цього було придбане таке обладнання: кисневий концентратор для Козельщинської центральної районної лікарні, мобільний рентген апарат для Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» та мамограф для Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру.