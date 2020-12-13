Через COVID-19 кременчужани стали менше купувати арома-свічки

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 408

Свічки нині — справжня манія. В середньому щорічно кожен данець спалює 6 кг воску. Річ у тім, що свічки — це хюгге, модна філософія життя по-данськи, яку зараз запозичують усі, хто хоче бути щасливим. Кременчужани не виняток. Принаймні, так було раніше.





У мережі ходить стаття про дослідження та рейтинг продажів аромасвічок на Amazon. Судячи з неї та відгуків інших відомих інтернет-магазинів, з початку 2020 року різко впав попит на арома-свічки і продовжує падати. При цьому відгуки на свічки без запаху не змінились.









ТЪ вирішив перевірити даний факт та поспілкувалися із кременчуцькими інтернет-магазинами. Судячи з відповідей, продажі впали і там, і там. Правда, продавці пов'язують це не стільки з втратою нюху, скільки з економічною кризою.







