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Кременчук, Споживач, Коронавірус / Карантин

Через COVID-19 кременчужани стали менше купувати арома-свічки

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 408

 

Причина у втраті нюху чи втраті грошей?

Свічки нині — справжня манія. В середньому щорічно кожен данець спалює 6 кг воску. Річ у тім, що свічки — це хюгге, модна філософія життя по-данськи, яку зараз запозичують усі, хто хоче бути щасливим. Кременчужани не виняток. Принаймні, так було раніше.


У мережі ходить стаття про дослідження та рейтинг продажів аромасвічок на Amazon. Судячи з неї та відгуків інших відомих інтернет-магазинів, з початку 2020 року різко впав попит на арома-свічки і продовжує падати. При цьому відгуки на свічки без запаху не змінились.


 


ТЪ вирішив перевірити даний факт та поспілкувалися із кременчуцькими інтернет-магазинами. Судячи з відповідей, продажі впали і там, і там. Правда, продавці пов'язують це не стільки з втратою нюху, скільки з економічною кризою.


 


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Автор: Дарія Губенко
Теги: коронавірус
компанія «Інтера Люкс»

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