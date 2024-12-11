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Освіта, Україна, Світ

У школах хочуть запровадити довідки про несудимість для всіх працівників

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 160 Коментарів: 1

 Це має на меті підвищити безпеку дітей

У рамках обговорення законопроєкту №11543, запропонованого 2 вересня 2024 року, освітня омбудсменка Надія Лещик наполягає на внесенні пункту про обов’язковість довідок про несудимість для всіх працівників закладів освіти, а не лише для охоронців.

— Пропонувала і буду наполягати далі на тому, щоб цей пункт був застосований не лише до охоронців, а до всіх без винятку працівників закладу освіти, — зазначила Лещик в інтерв’ю «Освіторії».

На її думку, така вимога допоможе убезпечити дітей від потенційно небезпечних осіб, які можуть мати доступ до шкіл чи дитячих садків.

Лещик також підкреслила, що отримати довідку про несудимість нині дуже просто — це можна зробити за кілька хвилин у застосунку «Дія».

Що передбачає законопроєкт №11543?

Законопроєкт спрямований на підвищення рівня безпеки в закладах освіти, зокрема через обов’язкове надання довідок про несудимість. Наразі ця норма стосується лише охоронців, але обговорюється її розширення на весь персонал.

Навіщо це потрібно?

Фахівці вважають, що така практика може знизити ризики залучення до роботи з дітьми осіб із кримінальним минулим. З огляду на доступність отримання довідок, додаткове навантаження на працівників буде мінімальним.

Що далі?

Омбудсменка планує висунути відповідну пропозицію під час підготовки законопроєкту до другого читання. Якщо ініціативу ухвалять, нові вимоги можуть запрацювати вже в наступному навчальному році.

Нагадаємо, що у вересні Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий наголосив на необхідності посилення безпеки навчальних закладів. За його словами, «кожен український заклад освіти має бути оснащений рамками на входах, сигналізацією, пожежною сигналізацією, там має перебувати офіцер безпеки. Кожен заклад освіти повинен мати закритий периметр і контроль доступу, відеоспостереження».

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Автор: Руслана Горгола
Теги: школи освіта омбудсмен довідка про несудимість
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Коментарі: 1

1 352
evil:
Сьогодні, 15:00

Дебільна імітація бурхливої діяльності. Це найбільш першочергова проблема? 


0 0

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