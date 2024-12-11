У школах хочуть запровадити довідки про несудимість для всіх працівників

У рамках обговорення законопроєкту №11543, запропонованого 2 вересня 2024 року, освітня омбудсменка Надія Лещик наполягає на внесенні пункту про обов’язковість довідок про несудимість для всіх працівників закладів освіти, а не лише для охоронців.
На її думку, така вимога допоможе убезпечити дітей від потенційно небезпечних осіб, які можуть мати доступ до шкіл чи дитячих садків.
Лещик також підкреслила, що отримати довідку про несудимість нині дуже просто — це можна зробити за кілька хвилин у застосунку «Дія».
Законопроєкт спрямований на підвищення рівня безпеки в закладах освіти, зокрема через обов’язкове надання довідок про несудимість. Наразі ця норма стосується лише охоронців, але обговорюється її розширення на весь персонал.
Фахівці вважають, що така практика може знизити ризики залучення до роботи з дітьми осіб із кримінальним минулим. З огляду на доступність отримання довідок, додаткове навантаження на працівників буде мінімальним.
Омбудсменка планує висунути відповідну пропозицію під час підготовки законопроєкту до другого читання. Якщо ініціативу ухвалять, нові вимоги можуть запрацювати вже в наступному навчальному році.
Нагадаємо, що у вересні Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий наголосив на необхідності посилення безпеки навчальних закладів. За його словами, «кожен український заклад освіти має бути оснащений рамками на входах, сигналізацією, пожежною сигналізацією, там має перебувати офіцер безпеки. Кожен заклад освіти повинен мати закритий периметр і контроль доступу, відеоспостереження».
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