З 11 до 31 жовтня кременчуцькі педагоги можуть податися на конкурс «Учитель року-2022»

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Кременчуцькі педагоги можуть податися на професійний конкурс «Учитель року-2022», реєстрація бажаючих триватиме з 11 до 31 жовтня 2021 року.

За інформацією МОН України, проведення конкурсу відбудеться у два тури. Перший – грудень 2021 року-лютий 2022 року. Другий – у березні- квітні 2022 року.

Найкращих учителів нашої країни в рамках традиційного загальнонаціонального конкурсу «Учитель року» визначатимуть у чотирьох номінаціях: «Біологія», «Інформатика», «Мистецтво», «Основи правознавства».