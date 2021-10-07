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Освіта, Україна, Світ

З 11 до 31 жовтня кременчуцькі педагоги можуть податися на конкурс «Учитель року-2022»

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 225

 

Найкращих учителів нашої країни визначатимуть у чотирьох номінаціях

Кременчуцькі педагоги можуть податися на професійний конкурс «Учитель року-2022», реєстрація бажаючих триватиме з 11 до 31 жовтня 2021 року.

За інформацією МОН України, проведення конкурсу відбудеться у два тури. Перший – грудень 2021 року-лютий 2022 року. Другий – у березні- квітні 2022 року.

Найкращих учителів нашої країни в рамках традиційного загальнонаціонального конкурсу «Учитель року» визначатимуть у чотирьох номінаціях: «Біологія», «Інформатика», «Мистецтво», «Основи правознавства».

Вчитель з Кременчука став лауреатом всеукраїнської премії Global Teacher Prize Ukraine
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: businessman.ru
Теги: вчителі конкурс
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