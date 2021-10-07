На Полтавщині чоловік пальнув з мисливської рушниці у родича

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 2

5 жовтня у місті Карлівці чоловік пальнув з мисливської рушниці у родича. Близько 13.00 до відділу поліції №3 (Карлівка) Полтавського райуправління медичні працівники повідомили про те, що до Карлівської міської лікарні ушпиталили пораненого 36-річного чоловіка.

Під час проведення першочергових слідчих дій поліція встановила, що отримав кулю постраждалий під час конфлікту зі своїм 60-річним родичем у дворі одного з приватних домогосподарств.

Наразі правоохоронці вилучили гладкоствольну мисливську рушницю. Слідчий, за процесуальним керівництвом прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція встановлює причини конфлікту та обставини події.