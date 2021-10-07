Через дії лісничого на Полтавщині зрубали 300 дерев на 2,4 млн грн

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 398 Коментарів: 2

Полтавська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього лісничого Комишнянського лісництва державного підприємства «Миргородське лісове господарство», якому інкримінують перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

За даними слідства, наприкінці 2019 року обвинувачений під час вибіркової санітарної рубки надав дозвіл на порубку дерев понад межі та обсяги, визначені у лісорубному квитку. Через такі дії на території лісництва незаконно зрубали понад 300 дерев породи дуб, ясен, клен та інших, це спричинило державі збитки на загальну суму майже 2,4 млн грн.

Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.