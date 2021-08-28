В Україні запровадили електронні свідоцтва про початкову освіту

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 252

Свідоцтво не відтворюватиметься в пластиковій картці та не потребуватиме додатку на спеціальному бланку

Відтепер документи про освіту видаватимуться на кожному рівні повної загальної середньої освіти, як цього вимагає Закон «Про повну загальну середню освіту». Відповідний наказ МОН набуває чинності з 1 вересня 2021 року, інформує Урядовий портал.

Для свідоцтв про початкову освіту запровадили нову процедуру замовлення, виготовлення та отримання. Весь процес здійснюватиметься в електронній формі.

Оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту створюватиметься за зразком, затвердженим МОН, і зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) в Реєстрі документів про освіту.

Свідоцтво про початкову освіту не відтворюватиметься в пластиковій картці та не потребуватиме додатку на спеціальному бланку. Школі не потрібно обліковувати видачу свідоцтв про початкову освіту.

За бажанням батьків школа видаватиме їм паперову копію електронного свідоцтва, засвідчену підписом директора школи та печаткою (на аркуші паперу формату А4), протягом 5 днів після їхнього звернення. Замовляти виготовлення дубліката свідоцтва також не потрібно: якщо батьки втратять паперову копію, вони можуть звернутися до школи для повторного отримання копії.

Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів відображатимуться у свідоцтві досягнень.

Якщо учень має порушення зору, за бажанням батьків може бути виготовлена паперова копія електронного свідоцтва з використанням шрифту Брайля.

Діяльність із замовлення свідоцтв організовуватимуть школа та відповідний орган управління у сфері освіти – наприклад, відділ освіти селищної ради. Водночас за обробку замовлення, виготовлення електронних свідоцтв і внесення їх до Реєстру документів про освіту ЄДЕБО, а також захист інформації в ЄДЕБО відповідатиме Державне підприємство «Інфоресурс».