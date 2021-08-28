В Україні запровадили електронні свідоцтва про початкову освіту

Свідоцтво не відтворюватиметься в пластиковій картці та не потребуватиме додатку на спеціальному бланку
Відтепер документи про освіту видаватимуться на кожному рівні повної загальної середньої освіти, як цього вимагає Закон «Про повну загальну середню освіту». Відповідний наказ МОН набуває чинності з 1 вересня 2021 року, інформує Урядовий портал.
Для свідоцтв про початкову освіту запровадили нову процедуру замовлення, виготовлення та отримання. Весь процес здійснюватиметься в електронній формі.
Оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту створюватиметься за зразком, затвердженим МОН, і зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) в Реєстрі документів про освіту.
Діяльність із замовлення свідоцтв організовуватимуть школа та відповідний орган управління у сфері освіти – наприклад, відділ освіти селищної ради. Водночас за обробку замовлення, виготовлення електронних свідоцтв і внесення їх до Реєстру документів про освіту ЄДЕБО, а також захист інформації в ЄДЕБО відповідатиме Державне підприємство «Інфоресурс».