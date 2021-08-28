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Освіта, Полтавщина

Кобеляцький навчально-реабілітаційний центр стане ліцеєм

Сьогодні, 14:52 Переглядів: 0

 

Рішення про реорганізацію дозволить не тільки зберегти у навчальному закладі пансіон, а й дасть можливість відкрити його з 1 вересня

27 серпня під час пленарного засідання шостої позачергової сесії Полтавської обласної ради депутати підтримали проєкт рішення «Про реорганізацію шляхом перетворення Кобеляцького навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради у Кобеляцький ліцей Полтавської обласної ради», інформує пресслужба Полтавської ОДА.

На базі реформованого навчального закладу школярі отримуватимуть не тільки базову, а й профільну середню освіту. Окрім того, у складі Кобеляцького ліцею збережеться пансіон. 

Таке рішення депутатів дозволить якнайшвидше відповідні зміни в установчі документи закладу, щоб з 1 вересня діти вже мали можливість навчатися у ліцеї.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ліцей навчання реорганізація
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