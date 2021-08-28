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Надзвичайні новини

Нетвереза 29-річна водійка поводилась агресивно та намагалася видати себе за пасажира

Сьогодні, 16:21 Переглядів: 417

 

Пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння жінка категорично відмовилася

Близько 6.00 черговий екіпаж патрульної поліції отримав повідомлення про порушення тиші в районі вулиці Володимира Великого. Прибувши на місце, патрульні зупинили автомобіль Nissan Note.

 

Коли правоохоронці наблизилися до автомобіля, водійка перемістилася на пасажирське сидіння, а жінка, яка там сиділа, вийшла з авто. Під час спілкування 29-річна жінка поводилася агресивно та намагалась залишити місце події. Не зважаючи на наявність ознак алкогольного сп'яніння, вона відмовилася проходити перевірку на місці або в медичному закладі.

Згідно зі ст. 260 КУпАП, водійку затримали та доправили до управління поліції.

Патрульні склали адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ст. 126 КУпАП (Керування транспортним засобом без відповідних документів).

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Патрульна поліція порушення
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