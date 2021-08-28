Без світла в неділю: кому з кременчужан не пощастило

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Навіть у вихідних у місті продовжать ремонтувати електромережі
«Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення світла 29 серпня. Причиною називають проведення ремонтних робіт на повітряних електромережах та трансформаторних підстанціях Кременчука.
З 6.00 до 19.00 на буде світла за адресами: