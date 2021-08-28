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Без світла в неділю: кому з кременчужан не пощастило

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 187

 

Навіть у вихідних у місті продовжать ремонтувати електромережі

«‎Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові відключення світла 29 серпня. Причиною називають проведення ремонтних робіт на повітряних електромережах та трансформаторних підстанціях Кременчука.

З 6.00 до 19.00 на буде світла за адресами:

  • вул. Чкалова;
  • пров. Сінний;
  • пр. Приозерний;
  • туп. Проточний.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключень
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