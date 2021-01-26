З 1 лютого кременчужани можуть реєструватися на ЗНО-2021

1 лютого розпочинається реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021, вона триватиме до 5 березня. Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО 2021 року, затверджений наказом МОН від 30.09.2020 №1210.
До 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:
Результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.
Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5 навчальних предметів.
Докладніше про особливості та перебіг ЗНО 2021 ми можете прочитати на спеціальній сторінці сайту УЦОЯО.