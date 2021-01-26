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Освіта, Україна, Світ

З 1 лютого кременчужани можуть реєструватися на ЗНО-2021

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 187 Коментарів: 1

 

Дедлайн реєстрації – 5 березня

1 лютого розпочинається реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021, вона триватиме до 5 березня. Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО 2021 року, затверджений наказом МОН від 30.09.2020 №1210.


До 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.


Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком: 

  • 21 травня – хімія,
  • 24 травня – іспанська, німецька, французька мови, 
  • 25 травня – англійська мова,
  • 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),
  • 1 червня – українська мова, українська мова і література,
  • 4 червня – історія України, 
  • 7 червня – фізика,
  • 10 червня – біологія,
  • 15 червня – географія.


Результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.


Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5 навчальних предметів.


Докладніше про особливості та перебіг ЗНО 2021 ми можете прочитати на спеціальній сторінці сайту УЦОЯО.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ЗНО-2021 ЗНО ВНО график план

Коментарі: 1

832
inattentive:
Сьогодні, 16:50

Эй , министерство образования : Есть "рацуха". Давайте тогда уже и ЗНО онлайн проводить . !wink


0 0

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