З 1 лютого кременчужани можуть реєструватися на ЗНО-2021

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 187 Коментарів: 1

1 лютого розпочинається реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021, вона триватиме до 5 березня. Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО 2021 року, затверджений наказом МОН від 30.09.2020 №1210.





До 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.





Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

21 травня – хімія,

24 травня – іспанська, німецька, французька мови,

25 травня – англійська мова,

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня – українська мова, українська мова і література,

4 червня – історія України,

7 червня – фізика,

10 червня – біологія,

15 червня – географія.



Результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть розміщені на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.





Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5 навчальних предметів.





Докладніше про особливості та перебіг ЗНО 2021 ми можете прочитати на спеціальній сторінці сайту УЦОЯО.