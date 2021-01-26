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На Полтавщині фура злетіла з дороги

Сьогодні, 16:28 Переглядів: 648

 

Інформації про потерпілих не надходило

27 січня зранку на трасі Р-52 Дніпро-Решетилівка фура злетіла з дороги. Відео до редакції надіслав читач Андрій.


Інцидент трапився за селом Бережнівка в сторону Кобеляк. Інформації про потерпілих не надходило.


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Автор: Руслана Горгола Відео: читач Андрій
Теги: фура ДТП

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