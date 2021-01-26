На Полтавщині фура злетіла з дороги

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Інформації про потерпілих не надходило

27 січня зранку на трасі Р-52 Дніпро-Решетилівка фура злетіла з дороги. Відео до редакції надіслав читач Андрій.





Інцидент трапився за селом Бережнівка в сторону Кобеляк. Інформації про потерпілих не надходило.



