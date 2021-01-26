Де й о котрій 28 січня не буде світла у Кременчуці

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
28 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Соборна, 17, 21, 25, 27, 29/2, 31;
- вул. Київська, 7;
- вул. Паркова, 2-16;
- вул. Новомежева, 12-14;
- вул. Локомотивна, 39-44;
- пров. Абрикосовий, 1-25;
- пров. Залізничний, 2-25.