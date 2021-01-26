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Кременчук

Де й о котрій 28 січня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 436

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

28 січня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Соборна, 17, 21, 25, 27, 29/2, 31;
  • вул. Київська, 7;
  • вул. Паркова, 2-16;
  • вул. Новомежева, 12-14;
  • вул. Локомотивна, 39-44;
  • пров. Абрикосовий, 1-25;
  • пров. Залізничний, 2-25.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії

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