Конкурс «Учитель року – 2020» перенесли з квітня на вересень через карантин

Сегодня, 08:08 Просмотров: 308

Третій – всеукраїнський – тур цього конкурсу пройде 17-25 вересня

Третій тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» перенесли на 17-25 вересня через карантин в Україні. Відповідний наказ оприлюднили на сайті Міністерства освіти і науки України.





Згідно з цим наказом, третій тур конкурсу «Учитель року – 2020» замість 2-10 квітня відбудеться 17-25 вересня. У третьому – всеукраїнському – турі візьмуть участь переможці попереднього туру, регіонального.





«Учитель року» – всеукраїнський конкурс професійної майстерності вчителів, який має на меті виявити й підтримати талановитих педагогів, сприяти їхній самореалізації. Цьогоріч конкурс проводиться у п’яти номінаціях: «Зарубіжна література», «Історія», «Образотворче мистецтво», «Початкова освіта», «Хімія».





Нагадаємо, що до всеукраїнського туру «Учителя року – 2020» ввійшла кременчуцька вчителька Анна Холодняк, яка працює у ЗОШ №12.