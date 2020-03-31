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Образование, Украина, Мир, Коронавірус / Карантин

Конкурс «Учитель року – 2020» перенесли з квітня на вересень через карантин

Сегодня, 08:08 Просмотров: 308

 

Третій – всеукраїнський – тур цього конкурсу пройде 17-25 вересня

Третій тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» перенесли на 17-25 вересня через карантин в Україні. Відповідний наказ оприлюднили на сайті Міністерства освіти і науки України.


Згідно з цим наказом, третій тур конкурсу «Учитель року – 2020» замість 2-10 квітня відбудеться 17-25 вересня. У третьому – всеукраїнському – турі візьмуть участь переможці попереднього туру, регіонального.


«Учитель року» – всеукраїнський конкурс професійної майстерності вчителів, який має на меті виявити й підтримати талановитих педагогів, сприяти їхній самореалізації. Цьогоріч конкурс проводиться у п’яти номінаціях: «Зарубіжна література», «Історія», «Образотворче мистецтво», «Початкова освіта», «Хімія».

Нагадаємо, що до всеукраїнського туру «Учителя року – 2020» ввійшла кременчуцька вчителька Анна Холодняк, яка працює у ЗОШ №12.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: mon.tatarstan.ru
Теги: Учитель года конкурс карантин МОН
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