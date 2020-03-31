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Политика, Украина, Мир

Верховна Рада вночі та в масках відкрила ринок землі: Мовчан голосував «за», Шаповалов був відсутній

Сегодня, 08:41 Просмотров: 1 744 Комментариев: 3

 

Законопроєкт про обіг земель сільськогосподарського призначення ухвалили в другому читанні Він передбачає, що запуск ринку землі в Україні відбудеться 1 липня 2021 року.


Верховна Рада в ніч з 30 на 31 березня на позачерговому засіданні ухвалила у другому читанні законопроєкт № 2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». За ринок землі проголосували 00.42 години.  Голосування за поправки проходило в турборежимі. За даними аналітичної системи «Рада», за відкриття ринку землі віддали голоси 259 нардепів, проти - 24, утрималися - 3, не голосували – 29. Депутати ОПЗЖ блокували трибуну під час голосування.


Фракція «Слуга народу» віддала за законопроєкт 206 голосів, «Європейська солідарність» - 23 голоси, «Голос» - 13, депутатська група «Довіра» - 12, 5 голосів – позафракційні депутати. Фракції ОПЗЖ, «Батьківщина» і депутатська група «За майбутнє» не підтримали відкриття ринку землі.


Народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов за ринок землі не голосував – він був відсутній у сесійній залі. Народний депутат від Кременчука, Горішніх Плавнів Олексій Мовчан голосував за відкриття ринку землі разом зі своєю фракцією «Слуга народу».

До другого читання законопроєкт дійшов з двома ключовими поправками - це зменшення концентрації землі в одних руках на першому етапі до 100 га та відмова від продажу державної, комунальної землі.


Коротко про новий закон

  • До 1 січня 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні особи-громадяни України.
  • Концентрація землі в одні руки обмежена площею 100 га в перші два роки після запуску земельної реформи.
  • З 1 січня 2024 року купувати землю дозволять українським юридичним особам, при цьому концентрація в однієї юрособи - не більше 10 тисяч га.
  • Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою за нормативну грошову оцінку. Ця норма діятиме до 1 січня 2030 року.
  • Розрахунок за покупку ділянок буде проходити лише в безготівковій формі.
  • Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності не продаватимуться.
  • Банки набуватимуть право власності на земельні ділянки як предмет застави (звернення на стігнення). Але при цьому протягом 2 років такі ділянки мають бути відчужені на торгах.
  • Іноземців допустять до ринку землі лише після референдуму.
  • Іноземним громадянам забороняється купівля земельних ділянок в 50-кілометровій зоні від державного кордону України, незалежно від рішення референдуму.
  • Юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції, забороняється купувати землю навіть за умови проведення референдуму.

Відкриття ринку землі - умова збільшення програми МВФ. Зеленський вночі прибув у Раду на фінальне голосування.


1
Автор: Татьяна Донченко Источник фото: DW
Теги: ринок землі

Чи варто було ВР голосувати за ринок землі під час надзвичайної ситуації через коронавірус?

Комментарии: 3

3 130
Daniel Mroz:
Сегодня, 09:24

Закон не ринковий і не відповідає вимогам рекомендаціям МВФ, але допомога все одно буде,  не 10 млрд, як розповідав Зе, а обіцяють тільки поки що 1.5 млрд. Виходу все одно немає -Україна повністю залежна від ввізного $  а без грошей МФВ  полетять нах всі зовнішні запозичення. Новий уряд навіть гірший уряду профана - в економіці такі самі дуби, але в схемах розкрадання бюджетних коштів розбираються набагато краще.


+7
188
cenzor:
Сегодня, 09:27

Рассмотрели 600 поправок за три часа? Жесть. Теперь представляю как через дыры в этом законе будет уплывать земелька налево. Рынок земли нужен, но не в таком виде и в таком редиме принятый....


+4
312
Fedyaev_D:
Сегодня, 10:22

Такая незалежнисть. Внешний куратор сказал голосовать -пожалуйста. Банановая республика, блин.


+5
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