Верховна Рада вночі та в масках відкрила ринок землі: Мовчан голосував «за», Шаповалов був відсутній

Сегодня, 08:41 Просмотров: 1 744 Комментариев: 3

Законопроєкт про обіг земель сільськогосподарського призначення ухвалили в другому читанні Він передбачає, що запуск ринку землі в Україні відбудеться 1 липня 2021 року.





Верховна Рада в ніч з 30 на 31 березня на позачерговому засіданні ухвалила у другому читанні законопроєкт № 2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». За ринок землі проголосували 00.42 години. Голосування за поправки проходило в турборежимі. За даними аналітичної системи «Рада», за відкриття ринку землі віддали голоси 259 нардепів, проти - 24, утрималися - 3, не голосували – 29. Депутати ОПЗЖ блокували трибуну під час голосування.





Фракція «Слуга народу» віддала за законопроєкт 206 голосів, «Європейська солідарність» - 23 голоси, «Голос» - 13, депутатська група «Довіра» - 12, 5 голосів – позафракційні депутати. Фракції ОПЗЖ, «Батьківщина» і депутатська група «За майбутнє» не підтримали відкриття ринку землі.





Народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов за ринок землі не голосував – він був відсутній у сесійній залі. Народний депутат від Кременчука, Горішніх Плавнів Олексій Мовчан голосував за відкриття ринку землі разом зі своєю фракцією «Слуга народу».

До другого читання законопроєкт дійшов з двома ключовими поправками - це зменшення концентрації землі в одних руках на першому етапі до 100 га та відмова від продажу державної, комунальної землі.





Коротко про новий закон

До 1 січня 2024 року купувати землю зможуть лише фізичні особи-громадяни України.

Концентрація землі в одні руки обмежена площею 100 га в перші два роки після запуску земельної реформи.

З 1 січня 2024 року купувати землю дозволять українським юридичним особам, при цьому концентрація в однієї юрособи - не більше 10 тисяч га.

Ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути нижчою за нормативну грошову оцінку. Ця норма діятиме до 1 січня 2030 року.

Розрахунок за покупку ділянок буде проходити лише в безготівковій формі.

Землі сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності не продаватимуться.

Банки набуватимуть право власності на земельні ділянки як предмет застави (звернення на стігнення). Але при цьому протягом 2 років такі ділянки мають бути відчужені на торгах.

Іноземців допустять до ринку землі лише після референдуму.

Іноземним громадянам забороняється купівля земельних ділянок в 50-кілометровій зоні від державного кордону України, незалежно від рішення референдуму.

Юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції, забороняється купувати землю навіть за умови проведення референдуму.

Відкриття ринку землі - умова збільшення програми МВФ. Зеленський вночі прибув у Раду на фінальне голосування.



