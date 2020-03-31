Верховна Рада вночі та в масках відкрила ринок землі: Мовчан голосував «за», Шаповалов був відсутній

Законопроєкт про обіг земель сільськогосподарського призначення ухвалили в другому читанні Він передбачає, що запуск ринку землі в Україні відбудеться 1 липня 2021 року.
Верховна Рада в ніч з 30 на 31 березня на позачерговому засіданні ухвалила у другому читанні законопроєкт № 2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». За ринок землі проголосували 00.42 години. Голосування за поправки проходило в турборежимі. За даними аналітичної системи «Рада», за відкриття ринку землі віддали голоси 259 нардепів, проти - 24, утрималися - 3, не голосували – 29. Депутати ОПЗЖ блокували трибуну під час голосування.
Фракція «Слуга народу» віддала за законопроєкт 206 голосів, «Європейська солідарність» - 23 голоси, «Голос» - 13, депутатська група «Довіра» - 12, 5 голосів – позафракційні депутати. Фракції ОПЗЖ, «Батьківщина» і депутатська група «За майбутнє» не підтримали відкриття ринку землі.
Народний депутат від Кременчука Юрій Шаповалов за ринок землі не голосував – він був відсутній у сесійній залі. Народний депутат від Кременчука, Горішніх Плавнів Олексій Мовчан голосував за відкриття ринку землі разом зі своєю фракцією «Слуга народу».
До другого читання законопроєкт дійшов з двома ключовими поправками - це зменшення концентрації землі в одних руках на першому етапі до 100 га та відмова від продажу державної, комунальної землі.
Відкриття ринку землі - умова збільшення програми МВФ. Зеленський вночі прибув у Раду на фінальне голосування.