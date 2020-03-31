Короновірус не завадить: посівна на Полтавщині в самому розпалі

Сегодня, 07:16 Просмотров: 873 Комментариев: 1

Під час щоденного онлайн-брифінгу голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що посівна на Полтавщині йде за планом.





Не дивлячись на карантин, на Полтавщині посівна вже у розпалі. У фермерів насіння та палива достатньо.





- Якщо порівняти з аналізом минулого року - посівна досить жваво йде. Відсіяно більше в порівнянні з 2019 роком, - повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.





За його словами, оптові насінневі бази будуть працювати.





- Ми не маємо права зірвати посівну компанію, - додав очільник Полтавщини Олег Синєгубов.