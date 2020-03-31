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Кременчуг, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Короновірус не завадить: посівна на Полтавщині в самому розпалі

Сегодня, 07:16 Просмотров: 873 Комментариев: 1

Оптові насінневі бази будуть працювати

Під час щоденного онлайн-брифінгу голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що посівна на Полтавщині йде за планом. 


Не дивлячись на карантин, на Полтавщині посівна вже у розпалі. У фермерів насіння та палива достатньо. 


- Якщо порівняти з аналізом минулого року - посівна досить жваво йде. Відсіяно більше в порівнянні з 2019 роком, - повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.


За його словами, оптові насінневі бази будуть працювати. 


- Ми не маємо права зірвати посівну компанію, - додав очільник Полтавщини Олег Синєгубов.

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Автор: Альона Душенко
Теги: посівна коронавірус

Комментарии: 1

17
olte:
Сегодня, 09:04

Такое впечатление, на фото уборочная, а не посевная.

А так, фермерам респект.


-1
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