Короновірус не завадить: посівна на Полтавщині в самому розпалі

Оптові насінневі бази будуть працювати
Під час щоденного онлайн-брифінгу голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що посівна на Полтавщині йде за планом.
Не дивлячись на карантин, на Полтавщині посівна вже у розпалі. У фермерів насіння та палива достатньо.
- Якщо порівняти з аналізом минулого року - посівна досить жваво йде. Відсіяно більше в порівнянні з 2019 роком, - повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
За його словами, оптові насінневі бази будуть працювати.
- Ми не маємо права зірвати посівну компанію, - додав очільник Полтавщини Олег Синєгубов.