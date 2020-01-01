Українську мову у школах вивчатимуть ще за трьома моделями, окрім звичайної

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Новий закон «Про повну загальну середню освіту» передбачає три моделі вивчення української мови у школах, окрім звичайної. Відповідний пункт документа стосується представники національних меншин і корінних народів України.





Перша модель передбачена для корінних народів України, що не проживають у мовному середовищі своєї мови та не мають держави, яка цю мову захищала б та розвивала. Насамперед йдеться про кримських татар.





У цьому випадку навчання з 1 по 11(12) класи відбуватиметься мовою корінного народу разом із ґрунтовним вивченням української мови.





Друга модель – для шкіл з навчанням мовою національних меншин, мови яких належать до мов ЄС (румунська, угорська, польська та інші). Залежно від мовної групи та мовного середовища проживання, використання цієї моделі може бути різне, але основи такі:

поряд з вивченням державної у початковій школі навчання відбуватиметься материнською мовою;

у 5 класі не менше 20% навчання українською з поступовим збільшенням (у 9 класі не менше 40% предметів мають вивчатись українською);

зі старшої школи не менше 60% навчання має бути державною мовою.

Третя модель працюватиме для решти національних громад України. Вона стосується нацменшин, мови яких належить до однієї з українською мовної сім’ї, а також що проживають переважно в середовищі власної мови (наприклад, російської). У цьому випадку початкова школа також буде мовою меншини разом із вивченням української, а з 5 класу не менше 80% навчального часу викладатимуть державною мовою.