Замість рукавичок - подарунки спортінтернату, які допоможуть перемогти суперників

Сегодня, 10:01 Просмотров: 389

До школи-інтернату спортивного профілю імені І.Піддубного завітали заслужені тренери та боксер-професіонал Сергій Радченко.





- Приємна зустріч відбулася сьогодні в нашому закладі з депутатом обласної ради Олегом Сазоновим, Заслуженим тренером України Олександром Ляховим та Олександром Мальцевим, майстром спорту, срібним і бронзовим призером Європи серед студентів Сергієм Радченком. На ній були відмічені кращі боксери школи - Артищенко Р., Бояренко Р., Мазанюк М. та, за сприяння Сергія Радченка, подарований спортивний інвентар для тренувального процесу боксерів закладу, - йдеться на сторінці школи-інтернату ім І.Піддубного.





Напередодні Сергій Радченко на своїй сторінці виставив на аукціон рукавички для боїв ММА в яких він виступав. Виручені кошти спортсмен витратив на закупівлю спортінвентарю: скакалки, рукавички та інше. Все необхідне для тренувань юних чемпіонів.