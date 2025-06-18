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У поїздах «Укрзалізниці» вперше за 7 років підвищили ціни на чай та каву: скільки коштує

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 477 Коментарів: 1

 

Ціни змінилися від сьогодні у всіх поїздах, окрім «+Інтерсіті»

«Укрзалізниця» з 18 червня підвищила ціни на низку товарів, що реалізуються в поїздах далекого сполучення. Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

— Підвищення ціни відбудеться вперше з 2018 року, тоді як вартість сировини, енергоносіїв, логістики та, власне, індекс інфляції (споживчих цін) демонстрували стабільний приріст протягом усього періоду, — йдеться в повідомленні.

Ціни зростуть на:

  • класичний чай — з 10 грн до 20 грн;
  • розчинну каву та кавовий напій «3 в 1»;
  • газовану та негазовану воду.

В компанії пояснили, що це підвищення цін дозволить залізниці «принаймні перекрити операційні витрати, пов’язані з реалізацією цієї продукції». Натомість ціни на всі напої у швидкісних поїздах «Інтерсіті+», а також на гарячі обіди в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін.

В «Укрзалізниці» зазначили, що наразі у поїздах доступні 3 види класичного чаю, 3 види авторського чаю, капсульна та дріп-кава, а також оновлений асортимент снеків. У поїздах міжнародного сполучення пасажирам пропонується десертне меню, у дитячих вагонах — спеціальне дитяче меню від Євгена Клопотенка, а на 4 поїздах далекого сполучення триває тестування повноцінних ланчів.

Пресслужба «Укрзалізниці» також нагадала, що компанія продовжує утримувати ціни квитків для соціального сегмента пасажирських перевезень без змін від самого початку повномасштабного вторгнення.

«Укрзалізниця» робить маршрути двох поїздів зручнішими для мешканців Полтавщини 

Нагадаємо, 10 червня ми писали, що мешканцям Кременчука обіцяють пряме сполучення з Вінницею, Жмеринкою, Хмельницьким та Тернополем. «Укрзалізниця» планує змінити маршрути руху двох поїздів:

  • № 60/59 Одеса — Харків;
  • № 125/126 Полтава — Мукачево та № 129/130 Кременчук — Мукачево.

Саме другий поїзд і має забезпечити мешканцям Кременчука пряме сполучення з Вінницею, Жмеринкою, Хмельницьким та Тернополем.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Укрзалізниця чай ціни
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Коментарі: 1

1 537
Andron777:
Сьогодні, 10:04

Так, а кава на скільки подорожчала?smirk


0 0

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