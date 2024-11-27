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В Україні впровадять «Систему управління багатоквартирними будинками» — рішення уряду

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 364

 

Цифровізовану систему управління багатоквартирними будинками планують запустити в Україні у найближчі два роки

Кабмін затвердив постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо створення, впровадження та забезпечення функціонування «Системи управління багатоквартирними будинками» (СУББ). Про це повідомляє «Урядовий портал».

Впровадженням системи буде займатись Міністерство розвитку громад та територій України.

Інформаційно-комунікаційна Система управління багатоквартирними будинками виконуватиме такі завдання:

  • запровадження уніфікованого та цифровізованого підходу при управлінні багатоквартирними будинками;
  • розширення доступу до інформації про технічний стан спільного майна співвласників багатоквартирних будинків;
  • впровадження інструментів для збору інформаційних, аналітичних та статистичних даних, необхідних для прийняття ефективних рішень у процесі впровадження житлової політики, як в межах окремої територіальної громади, так і на державному рівні.
— «Система управління багатоквартирними будинками» мінімізує негативний вплив «людського фактора» у переважній більшості процесів управління багатоквартирним будинком, зокрема й в проведенні зборів співвласників та оприлюдненні протоколів зборів. Крім того, за рахунок цифровізації процесів, унеможливлюється корупційна складова, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на державному рівні впровадження та розвиток «Системи управління багатоквартирними будинками» є важливим складником реформи житлової політики.

В урядовій постанові про запровадження СУББ зазначено, що в процесі її впровадження визначаються:

  • процедура та вимоги щодо наповнення та ведення системи управління;
  • структура системи управління;
  • повноваження держателя, адміністратора та технічного адміністратора;
  • функціональні можливості системи управління та 11 електронних кабінетів та передбачається створення такого компонента системи управління як Реєстр управління багатоквартирними будинками.

У постанові також передбачено, що під час впровадження СУББ має забезпечити взаємодію з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін уряд постанова житлові будинки управління
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