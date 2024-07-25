Конкретні цифри міністр не називає, проте говорить, що це буде більше за 3,3 гігавата генерації, що додали минулого року
Цього року в Україні планують відремонтувати більшу кількість енергоблоків, ніж це було у минулому році. Про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Уніан.
За його словами, ремонтні роботи тривають майже цілодобово, проте з міркувань безпеки називати рівень відновленої енергетики в Україні недоцільно.
Нагадаємо, минулого тижня завершили ремонт одного із атомних енергоблоків. Завдяки його підключенню до енергосистеми додалося 1000 МВт потужностей. Тож завдяки цьому фахівці прогнозували покращення ситуації зі світлом для українців.
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