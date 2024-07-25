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«Ремонтна кампанія енергетики цього року масштабніша за попередній», — міністр енергетики Галущенко

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 0

 

Конкретні цифри міністр не називає, проте говорить, що це буде більше за 3,3 гігавата генерації, що додали минулого року

Цього року в Україні планують відремонтувати більшу кількість енергоблоків, ніж це було у минулому році. Про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, пише Уніан.

 

Ремонтна кампанія йде, і вона в цьому році навіть масштабніша, ніж в минулому році. Ми казали, що в минулому році дійсно було зроблено наймасштабнішу в історії України кампанію – ми додали 3,3 гігавата знищеної генерації в минулому році. В цьому році цифра буде більша, – розповів міністр.

За його словами, ремонтні роботи тривають майже цілодобово, проте з міркувань безпеки називати рівень відновленої енергетики в Україні недоцільно.

Нагадаємо, минулого тижня завершили ремонт одного із атомних енергоблоків. Завдяки його підключенню до енергосистеми додалося 1000 МВт потужностей. Тож завдяки цьому фахівці прогнозували покращення ситуації зі світлом для українців.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: енергетика Міністерство енергетики відновлення
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