На зарплату для підрозділу виконкому Кременчука виділяють понад мільйон гривень

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 281

Для підрозділу виконавчого комітету, що займається питаннями організаційно-мобілізаційної роботи і бронювання, кременчуцька влада виділяє 1 млн 341 тис. грн. Ці гроші підуть на виплати заробітних плат для працівників. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому 25 липня.

Відомо, що фінансування розраховане на виплати до кінця року. Гроші виділяють зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, кременчуцька влада виділила 104 тис. грн на закупівлю комп’ютерного обладнання для підрозділу виконавчого комітету, що займатиметься питаннями з мобілізації.