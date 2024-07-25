Учора на Кременчуччині згорів сарай

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Учора, 24 липня, близько 19.10 в одному з сіл Кам’янопотоківської громади на Кременчуччині згорів сарай. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Як повідомляють рятувальники, вогонь охопив господарчу споруду на площі близько 15 м2. Гасили пожежу близько години — ліквідувати її вдалося о 20.02.

Вогонь повністю знищив сарай та речі, що знаходилися всередині. Розташований поруч житловий будинок від пожежі вдалося врятувати.

Також ніхто із мешканців не постраждав.

Гасили вогонь рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна охорона.

Наразі фахівці ДСНС встановлюють причину виникнення пожежі.

Нагадаємо, цими вихідними сарай згорів і у Кременчуці.