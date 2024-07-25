Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина, Соціальний захист

Переселенці на Полтавщині все частіше звертаються на гарячу лінію за допомогою

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 92

 

Серед лідерів за кількістю звернень і Кременчук

За попередній тиждень кожне сьоме звернення на гарячу лінію Полтавської облвійськадміністрації надійшло від внутрішньо переміщених осіб. Про це інформує пресслужба ПОВА.

Загалом за тиждень таких дзвінків було близько 50. Найактивніше звертаються внутрішньо переміщені особи, що живуть у Полтавській, Кременчуцькій, Гадяцькій, Миргородській, Щербанівській та Омельницькій  громадах.

Скарги стосуються призначення та виплат державних грошових допомог та надання матеріальної і гуманітарної підтримки у громадах. 

У пресслужбі зазначають, що більшість звернень, які до них надходять, переадресовуються із Урядової гарячої лінії та контакт-центрів міністерств. Усі заявники отримують відповіді із роз'ясненнями їхніх питань, частина з яких вирішується позитивно.

Також мешканці області минулого тижня активно скаржилися на тривале вимкнення електропостачання, несправедливе, на думку заявників, застосування графіків та перебої із холодною водою. Такі дзвінки надходили переважно від мешканців Полтави.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині у двох гуртожитках для переселенців виявили порушені стандарти для життя.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: переселенці ВПО допомога соціальний захист гаряча лінія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх