Переселенці на Полтавщині все частіше звертаються на гарячу лінію за допомогою

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Серед лідерів за кількістю звернень і Кременчук

За попередній тиждень кожне сьоме звернення на гарячу лінію Полтавської облвійськадміністрації надійшло від внутрішньо переміщених осіб. Про це інформує пресслужба ПОВА.

Загалом за тиждень таких дзвінків було близько 50. Найактивніше звертаються внутрішньо переміщені особи, що живуть у Полтавській, Кременчуцькій, Гадяцькій, Миргородській, Щербанівській та Омельницькій громадах.

Скарги стосуються призначення та виплат державних грошових допомог та надання матеріальної і гуманітарної підтримки у громадах.

У пресслужбі зазначають, що більшість звернень, які до них надходять, переадресовуються із Урядової гарячої лінії та контакт-центрів міністерств. Усі заявники отримують відповіді із роз'ясненнями їхніх питань, частина з яких вирішується позитивно.

Також мешканці області минулого тижня активно скаржилися на тривале вимкнення електропостачання, несправедливе, на думку заявників, застосування графіків та перебої із холодною водою. Такі дзвінки надходили переважно від мешканців Полтави.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині у двох гуртожитках для переселенців виявили порушені стандарти для життя.