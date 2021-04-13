ВР провалила постанови про мораторій на підвищення комуналки та про пільговий тариф на електроенергію

Сьогодні, 18:19 Переглядів: 816 Коментарів: 1

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував відхилити постанову. Але це не «зрадонька» - ТЪ розбирався в нюансах

Пільговий тариф на електроенергію для населення — 90 коп за 1 кВт*год за обсяг до 100 кВт*год — найближчим часом не повернеться. Тобто за світло доведеться платити й далі по 1,68 грн за 1 кВт*год. Сьогодні, 13 квітня, Верховна Рада на своєму засіданні не підтримала проєкт Постанови №4590 про вжиття невідкладних заходів спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт*год. Відповідно до цього документу, Рада мала доручити Кабміну невідкладно внести зміни до фіксованих цін на електричну енергію для побутових споживачів.



Кременчуцький нардеп Юрій Шаповалов не голосував, нардеп Олексій Мовчан був відсутній. Нардеп-кременчужанин Максим Березін проголосував за проєкт постанови. Але в підсумку Раді не вистачило голосів, за — 174 нардепа, проти 1, утрималися 97, не голосували 69.



Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (голова Андрій Герус) рекомендував відхилити проєкт Постанови. На перший погляд, це звучить як «зрада». Але у висновку Комітету йдеться про те, що ВР ще 28 січня уже прийняла Постанову Верховної Ради України «Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв’язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги» (№1147-IX). І уже рекомендувала Кабміну подати пропозиції — і щодо додаткового фінансування субсидій, і щодо про вжиття невідкладних заходів спрямованих на повернення пільгового тарифу. Тобто доручення від Ради Кабмін і так отримав - ТЪ писав про цю постанову.







Тож тепер маємо спитати з прем'єра Шмигаля, де ж той пільговий тариф?





Слідом за цим ВР не підтримала проєкт Постанови «Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії». Голосування Кременчуцьких нардепів - таке ж, як і за попередній. І рекомендації профільного Комітету ВР з питань ЖКГ базуються на тих же аргументах.



