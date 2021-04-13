Кременчук, Споживач

До Дня пам'яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом масових заходів у Кременчуці не планується

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 342

 

Ветеранам виділять матеріальну допомогу

До Дня пам'яті та примирення у Кременчуці (8 травня) та Дня перемоги над нацизмом (9 травня) масових заходів не планується. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на запитання журналістів онлайн після засідання виконкому 12 квітня.


- Певні заходи будуть, але це не будуть масові урочистості, - сказав Віталій Малецький.


Він додав, що підписав розпорядження про надання матеріальної допомоги (1000 грн) ветеранам в рамках міської програми «Турбота» з нагоди відзначення 76-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: Перемога День Перемоги
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