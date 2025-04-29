Книги для підлітків: добірка неймовірних історій від книжкової блогерки Марини Куркач

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Тетяна Рубан «Нічийні»

Леся відмінно навчається в школі, займається плаванням, вивчає англійську та зовсім не має друзів. Юлька, Ємець, Петрик і Кавказ, на перший погляд, такі ж самі діти, як і Леся. Вони різного віку і різної зовнішності, проте їх дещо об'єднує. Вони мріють заробити гроші і гайнути до Одеси. Можливо, місто на чорноморському узбережжі України подарує їм ще один шанс на нове життя. Що може бути спільного між Лесею, відмінницею, завжди впевненою у своїй правоті дівчинкою та чотирма дітьми, які змушені дбати про себе самотужки? Чому саме в життя Лесі увірвалися ті, кого називають безпритульними дітьми, перевертаючи його догори дриґом? На сторінках книги авторка розказала чудову та цінну історію, яка не залишить байдужим жодного читача та чуттєво-наочно показує, що попри все головне — бути людиною.

Олена Скуловатова «Щоденник моєї ма»

Аврора разом з мамою та молодшим братом живуть у Києві, їхній тато служить у ЗСУ. Зима, часті повітряні тривоги, росіяни обстрілюють міста, блекаут за блекаутом і все більше людей виїжджають з міста у пошуках безпеки. Одного дня мама Аврори приймає рішення, яке лякає її гірше за шахедів — вони житимуть у дідуся в селі. «Роблокс» — не просто гра, для дівчинки вона цілий світ, який тепер опиняється під загрозою, адже в забутому всіма селі зовсім немає інтернету. Потрібно прийняти неминуче, нудьгувати і ображатися на маму за те, що вона їх залишає, а сама повертається до Києва. Однак у розпач Аврори втручається неочікувана знахідка — зошит з пожовклими сторінками з минулого століття. Старий мамин щоденник, в якому для дівчинки так багато таємниць, допоможе їй по-справжньому зрозуміти найріднішу для неї людину.

Світлана Вертола «Лель»

Книга «Лель» — зворушливе фентезі з елементами слов’янської міфології та описом бурхливого життя в сучасному Києві, яке точно здивує цікавим сюжетом. Кіра у свої 16 захоплюється фотографією, організовує літературні квартирники, обожнює унікальні речі і кімнатні рослини. Самостійна дівчина, в усьому прагне незалежності і абсолютно зневірилася у коханні. Лель вже звик, що йому 17, і що він ніколи не зможе бути таким, як його однолітки. Коли маєш безліч талантів, часом не знаєш куди їх подіти. Подейкують, що всіма нами керує любов, а він той, хто керує любов’ю. Звучить загадково, чи не так? Та іноді навіть перед богами постає вибір: відмовитися від кохання і лишитися богом чи стати звичайною людиною, позбувшись божественної сили? Та швидкість, з якою Лель приймає рішення, справді приголомшує.

Жак Жаб'є «Твої гроші. Перші кроки до фінансової незалежності»

Книга містить змістовну й корисну інформацію про економіку та фінанси, має стильне та яскраве оформлення. Працювати з нею можна як з навчальним інтерактивним підручником. Крім цікавої інформації, поданої зрозумілою для дітей мовою, видання містить задачі, до найскладніших із яких подано розв’язки. Їх можна переглянути, зісканувавши QR-код на відповідній сторінці. Автор розповідає читачам про економіку та фінанси поступово: від найпростіших тем з легким переходом до більш складних, майстерно застосовуючи власний досвід і педагогічний підхід. На сторінках книги діти познайомляться з економічною діяльністю, дізнаються як працюють доходи, прибутки, витрати, заощадження, інвестування та багато інших економічних чинників. Фінансова грамотність — важлива навичка, яка впливає на всі сфери нашого життя, тож справді варто нею оволодіти.

Ірина Мацко «Героїчні казки»

Колекція історій про сучасних героїв і героїнь, які під час війни відважно стали на захист нашої країни від всім нам відомого зла. Казкова, сонячна держава з квітучими садами і золотими ланами, де живуть вільні і нескорені люди. А поряд з ними, у сусідній країні, існують боягузливі, залякані і заздрісні «люди», які понад усе хочуть неволити, руйнувати й мати чуже. Але не матимуть завдяки героїчним вчинкам наших неймовірних людей. У книжці діти зустрінуть знайомі та впізнавані образи, які своїм прикладом подарують надію і віру в дива. Пташка зі сталі, яка запалювала серця посеред темряви й болю. Відчайдушна Тайра, яка повертала воїнів до життя. Михайло у розлюченій вишиванці, міцнішій за будь-яку броню. Залізний Генерал, який повів у бій тисячі хоробрих воїнів. Маємо пам’ятати про людей, які віддають життя за нашу незалежність, і маємо бути гідними їхнього героїзму.

Джон Фланеган «Руїни Ґорлану»

«Руїни Ґорлану» — перша книга легендарної серії Джона Фланаґана «Учень рейнджера» та світовий бестселер за версією The New York Times. Віллі п’ятнадцять, він мріє навчатися у Вояцькій школі і стати на захист Аралуена, але до школи його не запросили. Натомість він стає учнем таємничого рейнджера Холта. Рейнджери — це елітні розвідники, майстри маскування, стрільби з лука та шпигунства. Вони бачать те, що інші не помічають, і захищають королівство ще до того, як ворог встигає напасти. Чи вийде у Вілла посісти гідне місце в розвідницьких лавах? Чи зможе він опанувати нові навички та довести, що справжній герой — це не сила м’язів, а розум, швидкість і хоробрість? І чи вистачить йому витримки та мужності, щоб протистояти нечуваним викликам? Або принаймні дізнатися, як саме загинув його батько.