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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині п'яний водій пропонував хабар поліціянтам: йому загрожує термін за ґратами

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 151

 

Зупинили водія правоохоронці за порушення правил дорожнього руху, а вже потім з'ясували, що він перебував за кермом у нетверезому стані

Днями у селищі Оржиця на Полтавщині нетверезий водій намагався підкупити правоохоронців. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, поліціянти зупинили 57-річного водія автомобіля ІЖ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування із чоловіком правоохоронці встановили, що той має ознаки алкогольного сп'яніння. Він відмовився пройти огляд, натомість запропонував поліціянтам гроші, аби уникнути відповідальності. Та замість цього правоохоронці викликали на місце слідчо-оперативну групу, які задокументували факт кримінального правопорушення.
Кримінальне провадження поліція порушила за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Також слідчі вирішують питання щодо повідомлення чоловікові про підозру. За скоєне йому може загрожувати обмеження чи позбавлення волі строком від двох до чотирьох років.

Крім того, на водія патрульні також склали адмінматеріали за:

  • ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення;

  • ч. 1 ст. 121 (Порушення правил керування або експлуатації транспортного засобу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, минулого тижня п'яний водій намагався підкупити поліціянтів і в одному з сіл Зіньківської громади.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: нетверезий водій поліція хабар
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