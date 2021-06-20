Як депутати облради гоголівськими місцями подорожували

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 301

Депутати на чолі з Катериною Рижеченко ознайомилися з туристичними перлинами Полтавщини – Національним музеєм-заповідником Миколи Гоголя та Більським городищем.

Під час екскурсії депутати відвідали музей в Гоголевому, туристичні рекреаційні зони, Гоголівський культурний центр, скуштували автентичні страви та переглянули театралізовану виставу.

- Не всі депутати ознайомлені з перлинами Полтавської області. Сьогодні з депутатським корпусом проїхали тими місцями, на які виділяють кошти, які ми розвиваємо та звертаємо увагу, – сказала Катерина Рижеченко.

Відвідали депутати й Більське городище, ознайомилися з ходом реконструкції музейного приміщення.

Подібні поїздки планують проводити щомісяця, наступного разу завітають до Опішні.