Культура, Полтавщина

Як депутати облради гоголівськими місцями подорожували

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 301

 

Екскурсію спланували таким чином, аби стало ясно, нащо витрачаються бюджетні кошти

Депутати на чолі з Катериною Рижеченко ознайомилися з туристичними перлинами Полтавщини – Національним музеєм-заповідником Миколи Гоголя та Більським городищем.

Під час екскурсії депутати відвідали музей в Гоголевому, туристичні рекреаційні зони, Гоголівський культурний центр, скуштували автентичні страви та переглянули театралізовану виставу.

- Не всі депутати ознайомлені з перлинами Полтавської області. Сьогодні з депутатським корпусом проїхали тими місцями, на які виділяють кошти, які ми розвиваємо та звертаємо увагу, – сказала Катерина Рижеченко.

Відвідали депутати й Більське городище, ознайомилися з ходом реконструкції музейного приміщення.

Подібні поїздки планують проводити щомісяця, наступного разу завітають до Опішні.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: екскурсія туризм
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх