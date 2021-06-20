Як депутати облради гоголівськими місцями подорожували

Депутати на чолі з Катериною Рижеченко ознайомилися з туристичними перлинами Полтавщини – Національним музеєм-заповідником Миколи Гоголя та Більським городищем.
Під час екскурсії депутати відвідали музей в Гоголевому, туристичні рекреаційні зони, Гоголівський культурний центр, скуштували автентичні страви та переглянули театралізовану виставу.
Відвідали депутати й Більське городище, ознайомилися з ходом реконструкції музейного приміщення.
Подібні поїздки планують проводити щомісяця, наступного разу завітають до Опішні.