Стало відомо хто став сильнішим у футбольному дербі Кременчука

Вчора, 22:25 Переглядів: 289

























































































































Фото: Артем Коваленко

«Кремінь-Арена» відбувся 6 тур чемпіонату Полтавської області. У двобої зійшлися дві кременчуцькі команди «Кремінь-2» та «Ягуар». У першому таймі рахунок відкрив Махно з команди «Ягуар». Після перерви Мирослав Смакула подвоїв рахунок – 0:2. Юний гравець «Кремінь-2» Оленченко зміг забити гол престижу. Команди до останньої хвилини атакували ворота суперників, проте рахунок на табло так і залишився на користь досвідчених «ягуарів».

«Кремінь-2» - «Ягуар» - 1:2

Голи: Оленченко 64 – Махно 43, Смакула 63

«Кремінь-2»: Данильчук, Халілов, Кочубей, Ульянко, Головченко, Геймур, Оденцов, Оленченко, Арустамян, Пятибрат (к), Кужина. Запасні: Андрєєв, Щербак, Стецюк, Худієнко, Селезньов, Мороз, Закидальський. Головний тренер: Євген Маринич

«Ягуар»: Стефанів, Лавський, Жениленко (к), Ларіонов, Бігдан, Саркісян, Биков, Лапа, Сухорук, Черноус, Махно. Запасні: Голуб, Смакула, Костеренко, Ніколаєв, Проща, Харчінський. Головний тренер: Євген Данилейко

Автор другого голу Мирослав Смакула поділився з Телеграфом, які враження від кременчуцького дербі та які плани на сезон:

- Враження від гри позитивні, адже ми здобули перемогу! Так, гра була особливою, в попередніх іграх розраховували на більш вдалий результат, тож нам відступати було нікуди, потрібна була тільки перемога! Кожна команда виходить на поле з метою перемогти, ми не виключення! Хочеться відмитити команду «Кремінь-2», попри свій вік команда суперників була незручною, так як грали на своєму полі зі штучним покриттям, в той час як наша команда звикла грати на живому полі. Так, чемпіонат для нашої команди дебютний, але всі гравці мають досвід виступу на такому рівні, зараз команда тількі зігрується! Чемпіонат області як завжди на високому рівні, всі команди гарного рівня! Завдання у нас кожну гру виходити на поле і перемагати.





Результати 6 туру:

«Альтаір» (Бутенки) – «Семенівка» (Семенівка) — 2:0

ФК «Дружба» (Очеретувате) - «Темп» (Градизьк) — 2:0

СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – «Стандарт» (Нові Санжари) — 2:6

«Кремінь-2» (Кременчук) – «Ягуар» (Кременчук) — 1:2

Анонс 7 туру, 21 червня

- «Стандарт» (Нові Санжари) – «Альтаір» (Бутенки)

- ФК «Гірник Спорт-2» (Г. Плавні) – ФК «Дружба» (Очеретувате)

- «Темп» (Градизьк) – «Кремінь-2» (Кременчук)

- «Ягуар» (Кременчук) – СК «Геологія-2» (Нова Галещина)

- «Семенівка» (Семенівка) – команда вільна від ігор

21 червня «Кремінь-2» у Градизьку зіграє з «Темпом», а «Ягуар» на стадіоні «Нафтохімік» прийме СК «Геологія-2». Початок ігор о 17.00.