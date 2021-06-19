Стало відомо хто став сильнішим у футбольному дербі Кременчука

«Кремінь-Арена» відбувся 6 тур чемпіонату Полтавської області. У двобої зійшлися дві кременчуцькі команди «Кремінь-2» та «Ягуар». У першому таймі рахунок відкрив Махно з команди «Ягуар». Після перерви Мирослав Смакула подвоїв рахунок – 0:2. Юний гравець «Кремінь-2» Оленченко зміг забити гол престижу. Команди до останньої хвилини атакували ворота суперників, проте рахунок на табло так і залишився на користь досвідчених «ягуарів».
Голи: Оленченко 64 – Махно 43, Смакула 63
«Кремінь-2»: Данильчук, Халілов, Кочубей, Ульянко, Головченко, Геймур, Оденцов, Оленченко, Арустамян, Пятибрат (к), Кужина. Запасні: Андрєєв, Щербак, Стецюк, Худієнко, Селезньов, Мороз, Закидальський. Головний тренер: Євген Маринич
«Ягуар»: Стефанів, Лавський, Жениленко (к), Ларіонов, Бігдан, Саркісян, Биков, Лапа, Сухорук, Черноус, Махно. Запасні: Голуб, Смакула, Костеренко, Ніколаєв, Проща, Харчінський. Головний тренер: Євген Данилейко
Автор другого голу Мирослав Смакула поділився з Телеграфом, які враження від кременчуцького дербі та які плани на сезон:
Результати 6 туру:
Анонс 7 туру, 21 червня
- «Стандарт» (Нові Санжари) – «Альтаір» (Бутенки)
- ФК «Гірник Спорт-2» (Г. Плавні) – ФК «Дружба» (Очеретувате)
- «Темп» (Градизьк) – «Кремінь-2» (Кременчук)
- «Ягуар» (Кременчук) – СК «Геологія-2» (Нова Галещина)
- «Семенівка» (Семенівка) – команда вільна від ігор
21 червня «Кремінь-2» у Градизьку зіграє з «Темпом», а «Ягуар» на стадіоні «Нафтохімік» прийме СК «Геологія-2». Початок ігор о 17.00.