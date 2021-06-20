Мер Кременчука Малецький не збирається скасовувати обмеження на пільговий проїзд у транспорті

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 562

Міський голова Віталій Малецький не збирається скасовувати обмеження на пільговий проїзд у транспорті. Зараз, нагадаємо, діє обмеження — з 10.00 до 15.00. І це викликає невдоволення кременчужан.

18 червня, після засідання виконкому, журналісти адресували запитання меру: чи не збирається він скасовувати обмеження — тим більше, що Україна зараз у зеленій зоні. ТЪ передав меру прохання чорнобильця — повернути пільги на весь день, як це передбачено законодавством.

Проте міський голова і надалі посилається на карантинні обмеження:

- Карантинні обмеження наклали відбиток на весь світ, у тому числі на Кременчук. Для того, щоб не провокувати поширення хвороби, ми працюватимемо в тому режимі, який є.

Нагадаємо: чорнобилець, який їздить на роботу, і змушений платити у транспорті вранці та ввечері, резонно запитує: хіба коронавірус нападе в нього лише в тому випадку, коли він не заплатить за проїзд?



