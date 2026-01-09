Який сукупний дохід сім’ї дає право на отримання пільги на комуналку у 2026 році

Пільги без урахування доходів надаються учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих захисників і захисниць України

З 1 січня 2026 року середньомісячний дохід сім’ї, який дає право на отримання пільги з оплати житлово-комунальних послуг, підвищили до 4660 грн на одну особу. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності.

Зазвичай пільга надається, якщо сукупний дохід сім’ї не перевищує суми, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Щоб її розрахувати, необхідно розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи помножити на 1,4 та округлити до найближчих 10 грн.

У відомстві пояснили, що у зв’язку з тим, що з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становить 3328 грн, пільговики можуть отримати пільгу на оплату житлово-комунальних послуг за умови, що їхній середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу не перевищує 4660 грн (3 328*1,4 = 4 659,2 грн = 4 660 грн).

Зазначимо, що у 2025 році цей показник складав 4240 грн.

Якщо ж дохід сім’ї перевищує встановлений рівень, представник пільгової категорії має право звернутися за призначенням житлової субсидії.

У Мінсоцполітики нагадали, що без урахування доходів пільги з оплати житлово-комунальних послуг надаються учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, а також членам сімей загиблих захисників і захисниць України.