Трамп ввів 10% мита для усіх країн світу, а для 60 ще й індивідуальні: Росії, Білорусі та Північної Кореї у цьому списку немає

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 116

Мита введені навіть щодо товарів з субантарктичних островів Херд і Макдональд, де живуть лише пінгвіни

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження індивідуальних «взаємних мит» для приблизно 60 країн світу. Він вже підписав відповідний указ, а тарифи почнуть діяти з 9 квітня. А мінімальна тарифна ставка у 10% для майже усіх країн світу діятиме вже з 5 квітня. Це понад 180 країн та територій.

На сайті Білого дому повідомили, що Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан для вирішення торгівельного дефіциту США у розмірі $1,2 трлн. Введення мит пояснюється саме цим.

Фондовий ринок США за 20 хвилин після оголошення нових митних тарифів втратив $2 трлн.

США запроваджують індивідуальні мита на імпорт у розмірі:

49% для Камбоджі;

46% для В’єтнаму;

36% для Таїланду;

34% для Китаю (+20% існуючи);

32% для Тайваню;

32% для Індонезії;

31% для Швейцарії;

30% для Південної Африки;

26% для Індії;

25% для Південної Кореї;

24% для Японії;

20% для ЄС тощо.

Для України, як і для Великої Британії, розмір мита становитиме 10%.

Ці дії США можуть спровокувати торгівельну війну. На них вже негативно зреагували лідери багатьох країн, які пообіцяли захистити своїх виробників. Зокрема, голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляйєн заявила, що «мита Трампа - це удар по світовій економіці, і Європа готова відповісти». Вона наголосила, що такі дії матимуть катастрофічні наслідки для мільйонів людей у всьому світі, та повідомила, що Європа вже підготувала перший пакет контрзаходів, і якщо дипломатія не спрацює, то це буде лише початком торгівельної війни.

У цьому списку немає Росії, Білорусі, Куби та Північної Кореї. Як інформує видання Axios, у Білому домі це пояснили тим, що американські санкції нібито вже «унеможливили будь-яку значущу торгівлю» з цими країнами. Міністр фінансів США Скот Бессент заявив Fox News, що Росія і Білорусь не у списку, оскільки вони під санкціями і Сполучені Штати з ними «не торгують».

Проте, за даними Axios, обсяг торгівлі між США та Росією хоч і впав з близько $35 млрд у 2021 році до $3,5 млрд у 2024 році, однак торгівля все ж таки ведеться.

Водночас товарообіг з Україною, проти якої введені 10% мита, оцінюються у $2,9 млрд (експорт в Україну $1,7 млрд, імпорт $1,2 млрд).

Тож, США торгують з Росією більше, ніж з Україною, та значно більше, ніж з такими країнами, як Маврикій чи Бруней, які потрапили до списку нових митних тарифів Трампа. У цьому списку є навіть острів Токелау (населення 1 500 осіб) у південній частині Тихого океану та острів Шпіцберген (населення 2 500 осіб).

Дональд Трамп ввів 10% мита і щодо субантарктичних островів Херд і Макдональд, де не живуть люди, а є лише пінгвіни. Ці острови належать Австралії.