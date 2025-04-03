У ніч на 3 квітня Україну атакували 39 ударними БпЛА типу Shahed

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 121

Українська протиповітряна оборона збила 28 російських безпілотників, ще 7 не досягли цілей - були локаційно втрачені

У ніч на 3 квітня (із 21.00 2-го квітня) російські війська атакували Україну 39 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ )РФ). Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 09.00 підтверджено збиття 28 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на півноч і сході країни. 7 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Російська армія атакує Україну новим типом дронів: замість вибухівки вони несуть спеціальну лінзу Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

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