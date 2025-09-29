На Полтавщині тривають роботи з ремонту доріг: де оновили покриття цього тижня

З початку року в області відремонтовано понад 530 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття місцевих доріг та понад 357 тисяч - автошляхів державного значення
На Полтавщині тривають роботи з ремонту та утримання доріг. За останній тиждень фахівці оновили 8,2 тис. м² покриття. Від початку року – понад 530,4 тис. м². Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Цього тижня роботи тривають у Пришибській, Новогалещинській, Білоцерківській, Лохвицькій, Хорольській, Полтавській, Пирятинській, Великосорочинській, Оржицькій, Білицькій, Нехворощанській та Кобеляцькій громадах.
Крім того, за тиждень оновлено 24,6 тис. м² покриття автошляхів державного значення:
Від початку року відремонтували 357,1 тис. м².
Нагадаємо, у червні ми повідомляли, що на ремонт доріг на Полтавщині із держбюджету спрямують майже 150 млн грн.
