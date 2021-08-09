Шанс для КВБЗ: прем'єр Шмигаль пообіцяв програми вагоно- та локомотивобудування

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 201

Про це він заявимв під час поїздки на Черкащину

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час поїздки у Черкаську область 6 серпня пообіцяв розвиток залізничного сполучення і вітчизняні програми оновлення рухомого складу. Про це повідомляє пресслужба очільника уряду.

За словами глави уряду, розвиток залізничного сполучення важливий не лише для забезпечення комфорту пасажирів, а й у контексті економічного розвитку та підтримки вітчизняного виробника.

— Ми будемо стимулювати програми власного вагоно- і локомотивобудування в Україні. «Укрзалізниці» потрібен новий рухомий склад», — сказав п рем’єр під час візиту на Черкащину.

Такі програми — це шанс для Крюківського вагонобудівного заводу. Нещодавно в інтерв'ю виданню Mintrans голова наглядової ради КВБЗ Володимир Приходько говорив про необхідність таких довгострокових програм. А також заявив, що підприємство готове до випуску електровозів.