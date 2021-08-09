Ольга Тіщенко
Нульова декларація, чи стосується більшості громадян
Олександр Бондар
Якщо візит донни Рози з далекої Бразилії не входить у ваші плани
Роман Владимиров
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Александр Березянский
Що може Ваш місцевий депутат?
Микола Корецький
Поки державники планують вводити локалізацію, ми збільшуємо її відсоток
Ольга Тіщенко
Бенефіціари, подавати чи почекати
Сергiй Кулясов
О толерантности, которая имеет свои границы
Микола Корецький
Разом ми сила!
Олександр Бондар
Про щасливий випадок з життя керівника страхової компанії.
Олександр Ковальчук
Пять причин обратиться к адвокату
Бізнес/Робота, Ділові новини

Шанс для КВБЗ: прем'єр Шмигаль пообіцяв програми вагоно- та локомотивобудування

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 201

Про це він заявимв під час поїздки на Черкащину

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час поїздки у Черкаську область 6 серпня пообіцяв розвиток залізничного сполучення і вітчизняні програми оновлення рухомого складу. Про це повідомляє пресслужба очільника уряду.

За словами глави уряду, розвиток залізничного сполучення важливий не лише для забезпечення комфорту пасажирів, а й у контексті економічного розвитку та підтримки вітчизняного виробника.

На КВБЗ показали, як роблять пасажирські вагони для «Укрзалізниці»
Ми будемо стимулювати програми власного вагоно- і локомотивобудування в Україні. «Укрзалізниці» потрібен новий рухомий склад», — сказав прем’єр під час візиту на Черкащину.

Такі програми — це шанс для Крюківського вагонобудівного заводу. Нещодавно в інтерв'ю виданню Mintrans голова наглядової ради КВБЗ Володимир Приходько говорив про необхідність таких довгострокових програм. А також заявив, що підприємство готове до випуску електровозів.

Обсяги виробництва на КВБЗ знизилися на 52,8%: дані за січень-липень

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: вагони програма вагонобудування КВБЗ
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх