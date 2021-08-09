Шанс для КВБЗ: прем'єр Шмигаль пообіцяв програми вагоно- та локомотивобудування

Про це він заявимв під час поїздки на Черкащину
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час поїздки у Черкаську область 6 серпня пообіцяв розвиток залізничного сполучення і вітчизняні програми оновлення рухомого складу. Про це повідомляє пресслужба очільника уряду.
За словами глави уряду, розвиток залізничного сполучення важливий не лише для забезпечення комфорту пасажирів, а й у контексті економічного розвитку та підтримки вітчизняного виробника.
Такі програми — це шанс для Крюківського вагонобудівного заводу. Нещодавно в інтерв'ю виданню Mintrans голова наглядової ради КВБЗ Володимир Приходько говорив про необхідність таких довгострокових програм. А також заявив, що підприємство готове до випуску електровозів.